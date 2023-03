Έφτασαν στην Ουκρανία τα άρματα μάχης από Βρετανία, Γερμανία και Πορτογαλία

Δύο μήνες αφότου η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να προμηθεύσει με βαριά άρματα μάχης την Ουκρανία, ήρθε η ώρα: Τα άρματα μάχης Leopard 2 από τη Γερμανία παραδόθηκαν στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, τις οποίες επιβεβαίωσαν πηγές ασφαλείας

Τα 18 άρματα μάχης Leopard 2, και περίπου 40 οχήματα μάχης πεζικού Marder έχουν επίσης φθάσει στην Ουκρανία, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Η Γερμανία συμφώνησε τον Ιανουάριο να προμηθεύσει τα άρματα μάχης, που θεωρούνται από τα καλύτερα στο δυτικό οπλοστάσιο, ξεπερνώντας τους ενδοιασμούς για την αποστολή βαρέων όπλων που το Κίεβο λέει ότι είναι ζωτικής σημασίας για να νικήσει την εισβολή της Ρωσίας, αλλά η Μόσχα τα θεωρεί επικίνδυνη πρόκληση.

«Είμαι βέβαιος ότι μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στο μέτωπο», ανέφερε σε tweet ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Defence Min. Pistorius: "I am sure that the #Leopard2 A6 battle tanks will make a crucial difference at the front. Along with 🇸🇪&🇵🇹, we promised to supply enough tanks for a battlegroup. To keep this promise, 🇩🇪supplied 4 more tanks than originally promised. You can count on us!" — Germany at NATO (@GermanyNATO) March 27, 2023

Ο γερμανικός στρατός εκπαίδευσε τα ουκρανικά πληρώματα των αρμάτων μάχης, καθώς και τα στρατεύματα που έχουν αναλάβει να χειρίζονται τα οχήματα Marder για αρκετές εβδομάδες στο Μύνστερ και το Μπέργκεν στη βόρεια Γερμανία.

Εκτός από τα γερμανικά οχήματα, τρία άρματα μάχης Leopard, δωρεά της Πορτογαλίας, έφτασαν επίσης στην Ουκρανία, δήλωσε η πηγή ασφαλείας.

Άρματα μάχης και από τη Βρετανία

«Τα βρετανικά άρματα μάχης Challenger έφτασαν στην Ουκρανία και έχουν παραληφθεί» δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στο Κίεβο.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τα άρματα μάχης αναμένεται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε εαρινή αντεπίθεση εξαπολύσει η Ουκρανία.

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Oleksiy Reznikov, δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι επιθεώρησε μια «νέα προσθήκη» στις δυνάμεις της χώρας - άρματα μάχης Challenger καθώς και οχήματα μάχης πεζικού Marder της Γερμανίας, καθώς και τεθωρακισμένα φορτηγά Cougar και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Stryker από τις ΗΠΑ.

Ο Oleksii Reznikov έδωσε στη Βρετανία το «μπράβο» καθώς έκανε μια βόλτα με το πρώτο βρετανικό άρμα μάχης Challenger 2 που έφτασε στην Ουκρανία.

Η Βρετανία δήλωσε τον Ιανουάριο ότι θα στείλει 14 από τα άρματα μάχης στην Ουκρανία, η οποία προετοιμάζεται για μια πιθανή αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων που εισέβαλαν πριν από 13 μήνες.

Ο Ρεζνίκοφ έγραψε στο Twitter ότι τα άρματα μάχης «έφτασαν πρόσφατα στη χώρα μας» και δημοσίευσε ένα βίντεο που τον έδειχνε να κάθεται σε ένα από μια μακρά σειρά αρμάτων μάχης σε ένα ανοιχτό πεδίο, όλα με την κίτρινη και μπλε σημαία της Ουκρανίας.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

«Ήταν χαρά μου να κάνω μια βόλτα με το πρώτο ουκρανικό Challenger 2 MBT (άρμα μάχης)», έγραψε ο Reznikov. «Αυτά τα φανταστικά μηχανήματα θα ξεκινήσουν σύντομα τις πολεμικές τους αποστολές».

Στο βίντεο, έκανε το σήμα με τον αντίχειρα και ευχαρίστησε τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Μπεν Γουάλας για τα άρματα μάχης.

«Θαυμάσια, Μπεν», είπε στα αγγλικά. «Είναι... πολύ καλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ από την Ουκρανία προς το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Πορτογαλία συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανική αντίσταση

Portugal's Defense Ministry reported that the 3 Leopard 2A6 tanks donated by Portugal had already arrived in Ukraine, "delivered as agreed with our partners."https://t.co/GflTD5OIoR — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 27, 2023

Στις 27 Μαρτίου, το υπουργείο Άμυνας της Πορτογαλίας ανέφερε στο Twitter ότι τα 3 άρματα μάχης Leopard 2A6 που δώρισε η Πορτογαλία είχαν ήδη φτάσει στην Ουκρανία, «παραδοθέντα όπως συμφωνήθηκε με τους εταίρους μας».

«Η Πορτογαλία συνεχίζει να υποστηρίζει την ουκρανική αντίσταση κατά της παράνομης εισβολής της Ρωσίας», αναφέρει το μήνυμα.

Η Πορτογαλία ανακοίνωσε ότι θα έστελνε στην Ουκρανία τρία από τα Leopard της στις αρχές Φεβρουαρίου.