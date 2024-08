Έφοδος των Ουκρανών στο Μπέλγκοροντ - Για κατάληψη 100 χωριών στο Κουρσκ, μιλά το Κίεβο

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέλαβε περισσότερες από 100 πόλεις και χωριά μέσα σε τρεις εβδομάδες από τότε που ξεκίνησε συνοριακή αντεπίθεση στα ρωσικά εδάφη του Κούρσκ.

Την ανακοίνωση έκανε ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του Κιέβου στρατηγός Ολεσκάντρ Σίρσκι λέγοντας ότι τα ουκρανικά στρατεύματα ελέγχουν 1.294 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους. Περίπου 594 Ρώσοι στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στην ουκρανική τηλεόραση, ο Σίρσκι είπε ότι ένας από τους στόχους της εισβολής της Ουκρανίας στο Κουρσκ ήταν να «αποσπάσει σημαντικό αριθμό εχθρικών στρατευμάτων από άλλες περιοχές», όπως το Ποκρόβσκ και το Κουραχόβε στο Ντονμπάς, και αυτό επιτεύχθηκε με επιτυχία. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία γνώριζε αυτόν τον στόχο και «συγκεντρώνει τις πιο ετοιμοπόλεμες μονάδες της στην περιοχή του Ποκρόβσκ».

«Με στόχο τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας, τη διακοπή των βομβαρδισμών από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την προστασία των μη στρατιωτικών αντικειμένων στην περιοχή του Σούμι, ελήφθη μια απόφαση και στις 6 Αυγούστου οι Δυνάμεις Άμυνας της Ουκρανίας ξεκίνησαν μια επιθετική επιχείρηση στην κατεύθυνση του Κουρσκ. Συνεχίζουμε να προχωρούμε, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό στα ρωσικά στρατεύματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ουκρανικού επιτελείου στρατού, αναλύοντας τον στόχο της επιχείρησης του Κιέβου στα ρωσικά εδάφη.

The occupiers reduced the pressure on the south of Ukraine by transferring part of the troops to Kursk In total, about 30,000 Russian troops have been deployed in this direction , Oleksandr Syrskyi, the head of the Armed Forces of Ukraine, said.



What else did Syrsky say about… pic.twitter.com/lBVixuSMwb