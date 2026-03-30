ΕΕ: Καταδικάζουμε έντονα τις απειλές και τις επιθέσεις των Χούθι

«Καταδικάζουμε έντονα τις απειλές και τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και πέραν αυτής», δήλωσε σήμερα, Δευτέρα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανούνι, αναφερόμενος στον ενδεχόμενο ρόλο των Χούθι στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Ο κ. Ελ Ανούνι τόνισε ότι «ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι σαφής. Υπάρχει κίνδυνος να εμπλέξουν την Υεμένη στον περιφερειακό πόλεμο και να αυξήσουν όχι μόνο τη σύγκρουση αλλά και την αστάθεια στην περιοχή, καθώς και να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο και την ελευθερία ναυσιπλοΐας».

Σε ερώτηση για πιθανή αλλαγή της εντολής της ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες», απάντησε: «Δεν μπορώ να πω αν θα επεκτείνουμε την εντολή, ναι ή όχι, και αν ναι, με ποιο πεδίο εφαρμογής. Θα τηρήσω όσα είπαμε στις τελευταίες δηλώσεις, με αφορμή τη δήλωση της G7. Ας το αφήσουμε προς το παρόν εκεί».

