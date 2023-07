ΕΕ και Βέλγιο επενδύουν από κοινού 1,5 δισ. ευρώ σε εταιρεία ημιαγωγών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η περιφερειακή φλαμανδική κυβέρνηση του Βελγίου θα επενδύσουν από κοινού 1,5 δισ. ευρώ στη βελγική εταιρεία τεχνολογίας τσιπ Imec, ανακοίνωσε την Παρασκευή η φλαμανδική κυβέρνηση.

«Ξέρουμε ότι θα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας, όχι μόνο σε ευρώ αλλά και σε κοινωνικό μέρισμα», δήλωσε ο Φλαμανδός υπουργός-πρόεδρος Γιαν Τζάμπον σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Βέλγο πρωθυπουργό Αλεξάντερ ντε Κρου.

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία επισκέφθηκε την Imec, τόνισε τη θέση της ΕΕ ότι θα πρέπει να αποψιλώσει το ρίσκο στις αλυσίδες εφοδιασμού της με τσιπ.

"The EU Chips Act is the game changer.



Since we proposed it, more than €90 billion of industrial investment in Europe has been announced."



— President @vonderleyen at @imec_int in Leuven 🇧🇪 pic.twitter.com/x8SkGpiLMD