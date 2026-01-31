ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε τα πρώτα βραβεία των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Μικρού Λιανικού Εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε την περασμένη εβδομάδα τα βραβεία για τις «Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Μικρού Λιανικού Εμπορίου 2026» (ECoSR), μιας πρωτοβουλίας της ΕΕ που αναγνωρίζει τις πόλεις που διακρίνονται για την υποστήριξη των μικρών λιανοπωλητών, την αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεων και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Το νέο αυτό ετήσιο βραβείο και, όπως και τα βραβεία για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης ή για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Καινοτομίας, έχει σκοπό να αναδείξει «τις πόλεις που προάγουν τις τοπικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην καρδιά των κοινοτήτων τους». Στο λιανικό εμπόριο, το 99% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και το 90% αυτών έχουν λιγότερους από 5 υπαλλήλους. Οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν, επίσης, τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης αυτού του τομέα.

Νικήτρια στην κατηγορία «Πρωτοπόρα Πόλη», που αναδεικνύει μικρότερες πόλεις που πρωτοπορούν στην ανάπτυξη καινοτόμων και προοδευτικών περιβαλλόντων μικρού λιανικού εμπορίου, στέφθηκε η ιταλική πόλη Σιλάντρο. Η πορτογαλική πόλη Κάλντας ντα Ρέινα απέσπασε το βραβείο «Ζωντανή Πόλη», για τις πόλεις μεσαίου μεγέθους που συνδυάζουν με επιτυχία την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου με ένα ζωντανό κέντρο πόλης. «Πόλη με Όραμα», αναδείχθηκε η Βαρκελώνη, ένα βραβείο που επιβραβεύει μεγάλες πόλεις που θέτουν το μικρό λιανικό εμπόριο στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής τους για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ευημερούντος μέλλοντος.

«Οι νικήτριες πόλεις προάγουν τις τοπικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην καρδιά των κοινοτήτων τους, με την αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεων και με την ανάπτυξη ακμαζουσών τοπικών οικονομιών», δήλωσε η Κριστίν Σρέιντερ, από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Επιτροπής (GROW) και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής.

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Μικρού Λιανικού Εμπορίου είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προτάθηκε ως προπαρασκευαστική ενέργεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση μια αναφορά πολιτών, και υλοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA), εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ GROW).