ΕΕ - Γάζα: Αναχώρησαν δύο πτήσεις με 115 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας

Δύο πτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 115 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας αναχώρησαν από Οστάνδη και Ντουμπάι με τελικό προορισμό τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς επισκέφτηκε το σημείο, ενημέρωθηκε για το φορτίο που παραδόθηκε από τους ανθρωπιστικούς εταίρους (Γιατρούς του Κόσμου, Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό και εκπροσώπους της Γαλλίας, οι οποίοι δωρίζουν βασικές ανθρωπιστικές ιατρικές προμήθειες).

Yet despite efforts like these, I cannot underscore enough that there is still way too little aid getting into #Gaza.



It is paramount that all the parties involved finally heed the numerous calls to ensure unhindered & sustained humanitarian access, as bound by the #IHL. pic.twitter.com/VmhTSURlCu