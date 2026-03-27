ΕΕ: Αναστολή του φόρου άνθρακα για τα λιπάσματα θα ζητήσει η Γαλλία εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει την εφαρμογή του συνοριακού φόρου άνθρακα για τα λιπάσματα, ενόψει της αύξησης των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Γεωργίας Άννι Ζενεβάρ.

Οι αγρότες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξανόμενες τιμές καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπασμάτων λόγω των διαταραχών στην προσφορά που προκάλεσε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος διαρκεί έναν μήνα.

Οι αγρότες στην ΕΕ κατηγορούν το σύστημα φόρου άνθρακα της Ένωσης, που εισήχθη τον Ιανουάριο, για την περαιτέρω αύξηση του κόστους των λιπασμάτων.

«Τη Δευτέρα θα βρεθώ στις Βρυξέλλες για να ζητήσω επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει τον φόρο άνθρακα στα λιπάσματα, τουλάχιστον για τη διάρκεια αυτής της κρίσης», δήλωσε η Ζενεβάρ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε ένα αγρόκτημα στη δυτική Γαλλία.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αύξηση των τιμών των λιπασμάτων με τον φόρο άνθρακα».