Εδιμβούργο: 25 τραυματίες από την κλίση σκάφους του σινιδρυτή της Microsoft (pics&vid)

Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από το «σοβαρό συμβάν», όπως το αποκάλεσαν οι Αρχές, στο λιμάνι του Εδιμβούργου, όταν πλοίο που ανήκει στον συνιδρυτή της Microsoft, έχασε τα στηρίγματά του σε πλατφόρμα συντήρησης στο Λιθ και πήρε κλίση.

«Οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών επενέβησαν σε σοβαρό συμβάν στις αποβάθρες του Λιθ - ένα πλοίο έφυγε από τα στηρίγματά του λόγων των σφοδρών ανέμων», δήλωσε μέλος του τοπικού δημοτικού συμβουλίου.

Οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών κάνουν λόγο για 25 τραυματίες. Το βρετανικό ταμπλόιντ The Sun αναφέρει πληροφορίες για αγνοούμενους.

Πρόκειται για το ερευνητικό πλοίο The Petrel, το οποίο είχε αγορασθεί και εξοπλισθεί από τον συνιδρυτή της Microsoft Πολ Αλεν, που δεν βρίσκεται στη ζωή.

The 3,000-tonne ship remains toppled over at the dry docks in Leith - with some emergency vehicles still at the scene. #HeartNews pic.twitter.com/Ka9wEvwx1G