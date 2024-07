Έβαν Γκέρσκοβιτς: Η Ρωσία καταδίκασε τον δημοσιογράφο σε 16 χρόνια φυλάκισης

Ρωσικό δικαστήριο έκρινε την Παρασκευή ένοχο τον Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Γκέρσκοβιτς για κατασκοπεία καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 16 ετών, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

WSJ reporter Evan Gershkovich was wrongfully convicted and sentenced to 16 years in a Russian prison.