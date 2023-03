Δύο ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού συνετρίβησαν στο Κεντάκι - Αναφορές για νεκρούς

Δύο ελικόπτερα Black Hawk του αμερικανικού στρατού συγκρούστηκαν την Τετάρτη, ενώ εκτελούσαν εκπαιδευτική άσκηση πάνω από το Κεντάκι.

Η κατάσταση των μελών του πληρώματος δεν έγινε αμέσως γνωστή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αμερικανικού στρατού που επικαλείται το Reuters, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

«Έχουμε δύσκολα νέα, με αναφορές για συντριβή ελικοπτέρου και αναμένονται θύματα», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιαρ, σε ανάρτησή του στο Twitter νωρίς την Πέμπτη.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.