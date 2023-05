Ένταση στο Κόσοβο

Δεκάδες στρατιώτες προφυλάσσουν το κτίριο στην πόλη Ζβέτσαν όπου τη Δευτέρα 30 μέλη της δύναμης της KFOR και 52 Σέρβοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις.

Radnici opštine Zvečan zahtevaju povratak na svoja radna mesta pic.twitter.com/GLBh542P36 — izgnanik iz Beograda.Četnik na baterije (@nikola83dorcol) May 30, 2023

Αρκετοί Σέρβοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτίριο, αλλά η κατάσταση χαρακτηρίζεται ήρεμη, δήλωσε δημοσιογράφος του Reuters, την ώρα που στρατιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και την Πολωνία είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να επέμβουν, αν εκτραχυνθεί η κατάσταση.

Serbian protesters clashed violently with KFOR soldiers in Zvecan, where an installation of ethnic Albanian mayors has sparked unrest. Around 25 NATO peacekeeping soldiers were injured as crowds threw tear gas and stun grenades at them https://t.co/v3JoygUbH2 pic.twitter.com/Wj10xAfBqz — Reuters (@Reuters) May 30, 2023

Τη Δευτέρα, Σέρβοι διαδηλωτές στη Ζβέτσαν αν πέταξαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης κατά των στρατιωτών του ΝΑΤΟ. Η KFOR ανακοίνωσε ότι 30 στρατιώτες της τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις, ενώ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι 52 Σέρβοι τραυματίστηκαν.

Σε μια άλλη πόλη με σερβική πλειοψηφία, τη Λεπόσαβιτς, ένας Αλβανός δήμαρχος δεν μπορούσε να βγει από το γραφείο του για περισσότερο από 24 ώρες λόγω των διαδηλωτών που βρίσκονταν έξω, ανέφεραν τα τοπικά ΜΜΕ.

Καταδίκασε η ΕΕ - Συνάντηση Βούτσιτς με ξένους διπλωμάτες

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε τα βίαια επεισόδια της Δευτέρας «με τον πιο έντονο τρόπο».

«Οι βίαιες πράξεις που διαπράχθηκαν κατά των στρατευμάτων @NATO_KFOR, των μέσων ενημέρωσης, των πολιτών και της αστυνομίας είναι απολύτως απαράδεκτες», έγραψε ο Μπορέλ στο Twitter.

The EU condemns today’s shocking violence in #Zvecan in the strongest possible terms.



The violent acts committed against @NATO_KFOR troops, media, civilians and police are absolutely unacceptable.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 29, 2023

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί από τότε που οι αλβανικής καταγωγής δήμαρχοι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους στην περιοχή του βόρειου Κοσσυφοπεδίου, όπου πλειοψηφούν οι Σέρβοι, μετά από εκλογές που μποϊκοτάρισαν οι Σέρβοι.

Το Κόσοβο κατηγορεί τον Βούτσιτς για αποσταθεροποίηση της περιοχής, ενώ ο Σέρβος πρόεδρος με τη σειρά του κατηγόρησε τις αρχές του Κοσόβου ότι προκάλεσαν εντάσεις επιμένοντας στην τοποθέτηση νέων δημάρχων.

«Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχει χώρος για φασιστική βία - καμία προσφυγή από την κάλπη στη σφαίρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι, στο Twitter αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Spoke w/ 🇬🇧 SE Lord Stuart Peach about the outrageous attacks on Police, KFOR & journalists. In a democracy there is no place for fascist violence—no appeal from ballot to bullet. Citizens of all ethnicities have a right to full & unencumbered service of their elected officials. — Albin Kurti (@albinkurti) May 29, 2023

Ο Βούτσιτς πρόκειται να συναντηθεί στο Βελιγράδι με τους πρεσβευτές της λεγόμενης ομάδας Quint - των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας - και αργότερα θα συναντηθεί με τους πρεσβευτές της Ρωσίας και της Κίνας στη Σερβία.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε στο δημόσιο ραδιόφωνο RAI ότι είχε μιλήσει με τον Βούτσιτς και τον Κούρτι το βράδυ της Δευτέρας.

«Κάλεσα όλους να επιδείξεουν ηρεμία ... να εγκαταλείψουν τη βία και ελπίζω ότι άκουσαν, και οι δύο έδειξαν μεγάλη προθυμία, θα δούμε», είπε ο Ταγιάνι.

Το χρονικό της έντασης

Οι Σέρβοι, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου, δεν αποδέχθηκαν ποτέ την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του από τη Σερβία το 2008 και εξακολουθούν να θεωρούν το Βελιγράδι ως πρωτεύουσά τους περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την εξέγερση των Αλβανών της περιοχής κατά της σερβικής κυριαρχίας.

Οι εθνοτικοί Αλβανοί αποτελούν περισσότερο από το 90% του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου στο σύνολό του, αλλά οι Σέρβοι του Βορρά απαιτούν εδώ και καιρό την εφαρμογή μιας συμφωνίας του 2013, που συνήφθη με τη μεσολάβηση της ΕΕ, για τη δημιουργία μιας ένωσης αυτόνομων δήμων στην περιοχή τους.

Οι Σέρβοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις τοπικές εκλογές του Απριλίου και οι υποψήφιοι των Αλβανών κέρδισαν τους δημάρχους σε τέσσερις δήμους με σερβική πλειοψηφία -συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Μιτρόβιτσα, όπου δεν αναφέρθηκαν επεισόδια τη Δευτέρα- με ποσοστό συμμετοχής 3,5%.

«Η KFOR θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον και την ελευθερία μετακίνησης για όλες τις κοινότητες στο Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με την εντολή της», ανέφερε η δύναμη του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή της.

