Δυάδα φαβορί από Αγγλία, Γερμανία

Το G/G του 1,69 στο Βιγιαρεάλ – Σοσιεδάδ πέρασε χθες, καθώς επικράτησε 3-1 η γηπεδούχος. Έμεινε όμως νωρίτερα στο No Goal το Αννόβερο – Μπράουνσβαϊγκ (1-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Γερμανίας και τις Α’, Β’ Αγγλίας.

ΛΟΥΤΟΝ – ΣΤΟΚΠΟΡΤ

Πολύ κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες κυρίως για τη γηπεδούχο, η οποία είναι εκτός επτάδας που οδηγεί στα πλέι οφ ανόδου στην Τσάμπιονσιπ. Η φιλοξενούμενη είναι μέσα σε αυτή, και στο «+5» από τη σημερινή αντίπαλό της. Ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφερε η Λούτον στα τελευταία οκτώ ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα έξι πιο πρόσφατα στη βάση της. Σε αυτή βρήκε δίχτυα στους 15/15 αγώνες! Η Στόκπορτ από την άλλη, μετράει 3/4 μέσα – έξω και σκόραρε στις 6/8 εξόδους.

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

Η Λεβερκούζεν ολοκλήρωσε μεσοβδόμαδα την παρουσία της στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ και θα ρίξει τώρα όλο το βάρος να βγει στο επόμενο, καθώς τα χρήματα είναι πολλά. Επισκέπτεται την ουραγό Χάιντενχαϊμ, η οποία απέχει 10 βαθμούς από τα μπαράζ αποφυγής υποβιβασμού και δύσκολα θα τα καταφέρει. Επίσης, η γηπεδούχος έχασε στα 2/2 εντός έδρας από τη φιλοξενούμενη, ενώ έχει 10/13 ήττες μέσα – έξω και 3/4 στη δική της ανεξαρτήτως αντιπάλου.

ΓΚΡΙΣΜΠΙ – ΜΠΑΡΟΟΥ

Η Γκρίσμπι διατηρείται στην επτάδα που οδηγεί στα πλέι οφ ανόδου για την Α’ Αγγλίας, αλλά την κυνηγούν τουλάχιστον τρεις ομάδες. Οπότε, δε θέλει ούτε να ακούει ότι θα γκελάρει κόντρα στη ουραγό της κατηγορίας, Μπάροου, η οποία μετράει 1-2-11 στα τελευταία 14 ματς εντός – εκτός και 7/9 ήττες μακριά από τη βάση της. Επίσης, έχασε στις 3/3 επισκέψεις στην αποψινή αντίπαλό της. Η Γκρίσμπι έχει 3-1-1 στα πέντε πιο πρόσφατα ανεξαρτήτως έδρας και 6-3-1 στο «σπίτι» της. Περιμένουμε να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της στον αγωνιστικό χώρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.30 241 ΛΟΥΤΟΝ – ΣΤΟΚΠΟΡΤ G/G 1,69

16.30 276 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2 1,59

17.00 300 ΓΚΡΙΣΜΠΙ – ΜΠΑΡΟΟΥ 1 1,60