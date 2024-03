«Dragon Ball»: Πέθανε ο δημιουργός της θρυλικής σειράς manga, Ακίρα Τοριγιάμια

Έφυγε από τη ζωή ο Ακίρα Τοριγιάμα, o Ιάπωνας καλλιτέχνης manga που δημιούργησε τη σειρά Dragon Ball.

O καλλιτέχνης πέθανε στα 68 του χρόνια την 1η Μαρτίου από οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Το γεγονός επιβεβαιώθηκε από το Bird Studio, την εταιρεία manga που ίδρυσε ο Toriyama το 1983.

RIP Legend. What else can I say. Thank you, Akira Toriyama.