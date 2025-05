Δολοφονική επίθεση στην Ουάσιγκτον: Καταδικάζουν Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε σήμερα «μια φρικτή πράξη αντισημιτικής βαρβαρότητας», μετά το φόνο στην Ουάσινγκτον δύο εργαζομένων της πρεσβείας του Ισραήλ στις ΗΠΑ.

«Ο φόνος δύο μελών της πρεσβείας του Ισραήλ κοντά στο Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσινγκτον είναι μια φρικτή πράξη αντισημιτικής βαρβαρότητας. Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια βία. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και στο κράτος του Ισραήλ», έγραψε στα αγγλικά ο Μπαρό στο X.

The murder of two members of the Israeli embassy near the Jewish Museum in Washington is an abhorrent act of antisemitic barbarity. Nothing can justify such violence.



My thoughts go to their loved ones, their colleagues, and the State of Israel.