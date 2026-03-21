ΔΟΑΕ: Δεν εντοπίστηκε διαρροή ραδιενέργειας μετά το χτύπημα στη Ντιμόνα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει λάβει γνώση των αναφορών σύμφωνα με τις οποίες βλήμα έπληξε την πόλη Ντιμόνα στο Ισραήλ, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις για ζημιές στο ερευνητικό πυρηνικό κέντρο της Νεγκέβ που βρίσκεται εκεί.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές δεν κατέγραψαν ασυνήθιστα επίπεδα ραδιενέργειας μετά το περιστατικό, ενώ πρόσθεσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα συνεχίσει να συλλέγει περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται ότι από την επίθεση του Ιράν στην στην Ντιμόνα, τρυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, 47 άνθρωποι, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή