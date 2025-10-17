ΔΝΤ: Οι συζητήσεις για το πρόγραμμα δανεισμού της Ουκρανίας θα χρειαστούν χρόνο

Οι συζητήσεις της Ουκρανίας σχετικά με ένα νέο τετραετές πρόγραμμα δανεισμού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθούν, δήλωσε την Παρασκευή ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του διεθνούς οργανισμού, Άλφρεντ Κάμερ.

«Οι συζητήσεις αυτές προχωρούν και σημειώθηκε πρόοδος και αυτή την εβδομάδα, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο — βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της», ανέφερε ο Κάμερ σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται πως το ΔΝΤ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η γενική διευθύντριά του, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προτίθεται να επισκεφθεί την Ουκρανία για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2023. Η ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.