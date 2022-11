Ουκρανία – Ουγγαρία

Η Ουκρανία καλεί τον πρέσβη της Ουγγαρίας να ζητήσει συγγνώμη καθώς ο πρωθυπουργός της, Βίκτορ Όρμπαν, εμφανίστηκε δημόσια φορώντας ένα κασκόλ που απεικονίζει ένα μέρος από την ουκρανική επικράτεια ως τμήμα της Ουγγαρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Όρμπαν απεικονίστηκε να παρακολουθεί έναν ποδοσφαιρικό αγώνα φορώντας ένα κασκόλ, το οποίο η εφημερίδα, Ukrainska Pravda, είπε ότι έδειχνε έναν χάρτη της «Μεγάλης Ουγγαρίας» συμπεριλαμβανομένου του εδάφους που αποτελεί πλέον μέρος των γειτονικών κρατών της Αυστρίας, της Σλοβακίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας, της Σερβίας και της Ουκρανίας.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban appeared in public with a scarf depicting a map of "Greater Hungary".



This map includes the current territories of Austria, Slovakia, Romania, Croatia, Serbia and Ukraine. pic.twitter.com/QCYErb5tx0