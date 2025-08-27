Διπλό μήνυμα Ερντογάν: Προωθούμε τον διάλογο, αλλά όταν βγει το ξίφος δεν χωράει συζήτηση

Στην επέτειο της Νίκης του Μαντζικέρτ, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε μήνυμα διπλής κατεύθυνσης: Η Τουρκία προωθεί τον διάλογο και την ειρήνη στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι δεν θα ανεχθεί απειλές ή ξένες παρεμβάσεις.

«Η Τουρκία αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια και την ειρήνη των Κούρδων στη Συρία, όπως και για άλλες κοινότητες» δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

O müstesna zaferin 954’üncü yıl dönümünde Malazgirt… 🇹🇷 pic.twitter.com/WQEr8RtaU2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 26, 2025

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Sabah, ο Ερντογάν δήλωσε: «Υπερασπιζόμαστε τη μόνιμη ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή. Στοχεύουμε στο να λύνονται τα προβλήματα μέσω διαλόγου και διπλωματίας».

«Θα είναι κερδισμένοι αυτοί που θα στρίψουν την πορεία τους προς την Άγκυρα και τη Δαμασκό, αυτοί που θα εφαρμόσουν το δίκαιο της γειτονίας και της αδελφοσύνης.Αυτοί που χάνουν την πορεία τους και επιχειρούν να βρουν ξένα αφεντικά, στο τέλος της πορείας θα χάσουν. Mην ξεχνάτε ότι αν το ξίφος βγει από τη θήκη, τότε δεν μένει χώρος για το μολύβι και τις λέξεις», υπογράμμισε.

«Εμείς σε όλη μας την περιοχή είμαστε υπέρ της μόνιμης ειρήνης, είμαστε υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων με διάλογο και διπλωματία. Οι Τούρκοι, οι Άραβες και οι Κούρδοι θα συνεχίζουμε να ζούμε μαζί. Αυτοί που πίνουν το αίμα των Μουσουλμάνων όταν θα αποσυρθούν από την ιστορία εμείς θα παραμείνουμε εδώ. Ως απόγονοι του Αλπασλάν και του Σαλαντίν» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, λέγοντας ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα για την ενίσχυση των αδελφικών σχέσεων μεταξύ των πολιτών της χώρας.

Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe katettik.



Kandan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen tüm çalışmalarımızı asırlık birlikten sonsuz kardeşliğe… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 26, 2025

Δήλωσε ότι ορισμένοι κύκλοι προσπάθησαν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία, αλλά όλα τα κρατικά όργανα εργάζονται με αποφασιστικότητα. «Ο λαός γνωρίζει πολύ καλά ποιοι στηρίζουν τη διαδικασία και ποιοι υιοθετούν αρνητική στάση», συνέχισε ο Ερντογάν.