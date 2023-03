Τουρκικές εκλογές

Τη μεγάλη πτώση που παρουσιάζει το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον δρόμο για τις εκλογές στην Τουρκία, καταγράφει νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία MetroPOLL. Η έρευνα που διεξήχθη τον Φεβρουάριο, μετά τον σεισμό στην Τουρκία, εμφανίζει μείωση στην πρόθεση ψήφου κατά 4 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Ο ιδρυτής της MetroPOLL Οζέρ Σενκάρ, έκανε σχετική ανάρτηση με τα αποτελέσματα της έρευνας στο Twitter όπου αναφέρει: «Σύμφωνα με την έρευνα του Φεβρουαρίου που διεξήχθη μετά τον σεισμό, η ψήφος του AKP μειώθηκε κατά 4 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο».

Συνεχίζει λέγοντας «όσοι πιστεύουν ότι το AK Party θα υποστεί μεγάλη απώλεια από τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός, θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα».

Η έρευνα «ο παλμός της Τουρκίας τον Φεβρουάριο» διεξήχθη σε 2.118 ερωτηθέντες σε 28 επαρχίες μεταξύ 23-28 Φεβρουαρίου. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν απαντήσουν στην ερώτηση «ποιος είναι υπεύθυνος για τον σεισμό».

Το 35,4% των ερωτηθέντων θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση, το 15,4% τον δήμο, το 26,9% τους εργολάβους, το 4,4% τους πολίτες και το 12,9% όλους τους παραπάνω.

