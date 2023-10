Δημοσιογράφος του Fox News μπήκε σε κιμπούτς που έγινε η σφαγή - «Αντίκρισα το σπίτι του τρόμου» (pics&vid)

Η φρίκη που προκάλεσε η Χαμάς στους Ισραηλινούς κατοίκους ενός κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα αποκαλύφθηκε χθες, καθώς τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ξεναγήθηκαν στον γεμάτο σφαίρες και αίμα οικισμό όπου δολοφονήθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι.

Η Ισραηλινή Δύναμη Άμυνας (IDF) έστειλε δημοσιογράφους μεταξύ των οποίων και ένα συνεργείο του Fox News στο Be’eri, μόλις 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα, την Τρίτη.

Το κιμπούτς ήταν γνωστό ως μια καλλιτεχνική και αγροτική κοινότητα 1.200 ανθρώπων, αλλά το Σάββατο δέχτηκε επίθεση από τους τρομοκράτες της Χαμάς που επιτέθηκαν με χειροβομβίδες, όπλα και μαχαίρια.

Οι στρατιώτες των IDF πάλεψαν επί οκτώ ώρες για να εκδιώξουν τη Χαμάς από τον καταυλισμό, πηγαίνοντας πόρτα - πόρτα για να σκοτώσουν τους τρομοκράτες και κατάφεραν να τον απελευθερώσουν την Κυριακή. Η περιοχή κηρύχθηκε ασφαλής για τους ξένους την Τρίτη: όλα τα πτώματα των ισραηλινών θυμάτων είχαν απομακρυνθεί, αλλά τα καμένα πτώματα των μαχητών της Χαμάς εξακολουθούσαν να κείτονται σε σωρούς στα περίχωρα του κιμπούτς.

Η μυρωδιά ήταν αποκρουστική, είπαν οι δημοσιογράφοι, ενώ ο ανταποκριτής του Fox News, Τρέι Γινγκστ, θέλησε να δείξει στην κάμερα το εσωτερικό ενός από τα σπίτια που ήταν σημαδεμένα από σφαίρες και καλυμμένα με αίμα. «Μπορείτε να δείτε τα πατώματα που είναι γεμάτα με αίμα» είπε. «Ήταν Σάββατο πρωί, γύρω στις 7 π.μ., όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν σε αυτό το χωριό. Μπορείτε να δείτε τα όπλα που έφεραν μαζί τους, επιπλέον πυρομαχικά, τρύπες από σφαίρες στο πλάι του σπιτιού και μαχαίρια το πάτωμα».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Fox News η κοινότητα ήταν «γεμάτη πτώματα». «Έχει καταστραφεί εντελώς. Φαίνεται ότι μερικά από τα κτίρια χτυπήθηκαν με RPGs, εκρηκτικά». Είπε επίσης, ότι είδε «κρεβάτια καλυμμένα με αίμα» καθώς οι κάτοικοι είχαν δολοφονηθεί στα κρεβάτι τους.

⚠️ WARNING GRAPHIC ⚠️ My photos from Be’eri, Israel. 1. A burnt house. 2. Blood stained patio. 3. A pile of Hamas bodies in the distance. 4. A bodies near to a post. pic.twitter.com/nqVzLf1SvT

Ο Γινγκς είπε ότι ήταν σαν να βρισκόταν στην «κόλαση επί τη γης», περιγράφοντας τη σκηνή ως την πιο φρικτή που είχε δει στην καριέρα του σε όλο τον κόσμο. «Κάποιοι μπορεί να είναι μαχητές. Δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί όλα τα πτώματα. Μερικά είναι δύσκολο να αναγνωριστούν. Θέλω να σας πω μόνο αυτό που μου είπε ο διοικητής όταν φτάσαμε εδώ.

Είδε πολλές από τις οικογένειες που σφαγιάστηκαν στα κρεβάτια τους και στα καταφύγιά τους από τους μαχητές της Χαμάς. Μας είπε ότι υπήρχαν άνθρωποι αποκεφαλισμένοι, άνθρωποι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους και πυροβολισμένοι - εκτελεσμένοι ουσιαστικά. Και είδατε μέσα σε αυτό το σπίτι: είναι το πιο φρικτό πράγμα που έχω δει ποτέ».

We entered the town of Be’eri with the Israeli army. 10% of the community was slaughtered by Hamas. A Major General told us on-camera that people were found without heads. Others with hands tied behind their backs. Don’t look away. pic.twitter.com/1bva9ilLwz