Δικαστήριο μπλοκάρει εντολή Τραμπ για υποχρεωτική επίδειξη διαβατηρίου στις εκλογές

Ομοσπονδιακή δικαστής στην Ουάσινγκτον ακύρωσε μόνιμα τμήμα εκτελεστικού διατάγματος του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να απαιτεί από τους ψηφοφόρους την επίδειξη διαβατηρίου ή παρόμοιου εγγράφου ως απόδειξη ιθαγένειας για να ψηφίσουν.

Η δικαστής Κολίν Κόλαρ-Κοτέλι έκρινε ότι το διάταγμα του Μαρτίου, το οποίο στόχευε σε ριζική αναμόρφωση του ομοσπονδιακού εκλογικού συστήματος, παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ, το οποίο αναθέτει τη διαχείριση των εκλογών στις πολιτείες και όχι στον πρόεδρο.

Το επίμαχο διάταγμα καλούσε μια ομοσπονδιακή εκλογική υπηρεσία να τροποποιήσει τη γενική φόρμα εγγραφής ψηφοφόρων, απαιτώντας από τους πολίτες να προσκομίζουν έγγραφα απόδειξης ιθαγένειας, όπως διαβατήριο, ενώ ζητούσε και τον έλεγχο ιθαγένειας ατόμων που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα πριν τους προσφερθεί η δυνατότητα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Την ακύρωση του διατάγματος ζήτησαν οργανισμοί όπως η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών, η Λίγκα Λατινοαμερικανών Πολιτών και η Λίγκα των Γυναικών Ψηφοφόρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα θα αποθάρρυναν ή θα απέκλειαν νόμιμους ψηφοφόρους από τη διαδικασία.

Η απόφαση δεν επηρεάζει προς το παρόν το άλλο τμήμα του διατάγματος που απαγορεύει την καταμέτρηση επιστολικών ψήφων που φτάνουν μετά την Ημέρα των Εκλογών, το οποίο η δικαστής είχε αρνηθεί να μπλοκάρει.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τη νομιμότητα του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ και επιμένει αβάσιμα ότι η ήττα του το 2020 από τον Τζο Μπάιντεν οφείλεται σε εκτεταμένη νοθεία, καθώς και ότι μη πολίτες ψηφίζουν μαζικά – ισχυρισμοί που έχουν διαψευστεί από τις αρχές.