Διεθνή ΜΜΕ για Μπάιντεν: «Ιστορική απόφαση» η αποχώρησή του από την εκλογική κούρσα

«Ιστορική κίνηση» χαρακτηρίζουν οι περισσότερες κορυφαίες εφημερίδες την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Δεν πρόκειται μόνο για το γηραιότερο πρόεδρο αλλά είναι και «ο πρώτος που παραιτείται οικειοθελώς μετά τον Λίντον Τζόνσον το 1968 και τον Τζορτζ Ουάσινγκτον το 1796», αναφέρουν οι Financial Times.

«Ο Μπάιντεν αποσύρεται από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο και στηρίζει τη Χάρις ως διάδοχό του». Η «ιστορική απόφαση» τοποθετεί τη Χάρις σε «αχαρτογράφητα νερά» γράφει η εφημερίδα.

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Monday 22 July https://t.co/evrwKdjDhG pic.twitter.com/9pDMiWGvV6