Τα τελευταία τρία χρόνια, η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου αποτελεί σημείο αναφοράς για κρίσιμες διαπραγματεύσεις γύρω από τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας. Φέτος, ωστόσο, αναμένεται να αναδείξει το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι συνομιλίες, σχολιάζει σε ανάλυσή του το Politico.

Συγκεκριμένα, δεκάδες ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Μαρκ Ρούτε, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ θα συγκεντρωθούν στο ξενοδοχείο Bayerischer Hof, αλλά Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν αναμένουν ουσιαστικά αποτελέσματα πέρα από δηλώσεις στήριξης.

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα οριστικοποιήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πριν υπάρξει συνολική συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Η διαδικασία παραμένει μπλοκαρισμένη, καθώς η Μόσχα επιμένει σε εδαφικές απαιτήσεις που το Κίεβο απορρίπτει. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το εδαφικό αποτελεί το βασικό σημείο τριβής, με τη Ρωσία να απαιτεί τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς.

Νέα συνάντηση ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, πιθανόν στο Μαϊάμι ή στο Αμπού Ντάμπι, όπου θεωρείται πιθανότερη κάποια πρόοδος.

Ωστόσο, η διπλωματική προσπάθεια δυσχεραίνεται, ενώ η Λετονία κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιδιώκει μέσω των συνομιλιών όσα δεν πέτυχε στο πεδίο της μάχης.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα και περισσότερη στρατιωτική στήριξη, ιδίως στην αντιαεροπορική άμυνα, ενώ επιδιώκει κοινές αμυντικές παραγωγές και νέα πακέτα βοήθειας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις του POLITICO σε μικρή ομάδα δημοσιογράφων στο WhatsApp, δήλωσε ότι θα τονίσει στη σύνοδο την ανάγκη της χώρας του για αντιαεροπορική άμυνα και θα αναδείξει τις προσπάθειες εξαγωγής όπλων ώστε να χρηματοδοτηθεί η παραγωγή drones για το πεδίο της μάχης.

Η Ουάσιγκτον πιέζει για τερματισμό του πολέμου έως το καλοκαίρι, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι συνομιλίες ακολουθούν επαναλαμβανόμενο μοτίβο καθυστερήσεων, με τη Ρωσία να απορρίπτει δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία και το Κίεβο να μην αποδέχεται απώλεια εδαφών.

Παρά το αδιέξοδο, αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι έχουν επιτευχθεί ορισμένες συγκλίσεις, όπως ο ορισμός πιθανής κατάπαυσης πυρός. Τα βασικά ζητήματα — τα σύνορα και η παρουσία δυτικών δυνάμεων — παραμένουν άλυτα. Εν τω μεταξύ, η οικονομική πίεση στη Ρωσία αυξάνεται, δίνοντας, κατά ορισμένους, περιθώριο στην Ουκρανία να αντέξει έως ότου μεταβληθούν οι συσχετισμοί.