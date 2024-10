Διαδηλωτές ζητούν την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (pics&vid)

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο κέντρο του Λονδίνου για να ζητήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο να επανενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την οποία αποχώρησε το 2020.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Το Brexit είναι μια μνημειώδης καταστροφή» και φώναζαν «επανενταχθείτε» καθώς περνούσαν από την κατοικία της πρωθυπουργού στην Ντάουνινγκ Στριτ για να συγκεντρωθούν στην πλατεία Κοινοβουλίου.

We're here! @MarchForRejoin III is underway in Parliament Square!



Thousands of you in blue and gold marching through London!



The UK is heading back to Europe, Brexit cannot be fixed and Keir Starmer must put country before party and #RejoinEU #MarchForRejoin 🇪🇺 pic.twitter.com/5UAGxnFKM6 — SMR 🎧 Rejoin Radio 📻 (@SMRRejoinRadio) September 28, 2024

«Με τη νέα κυβέρνηση των Εργατικών υπάρχει ίσως μια ευκαιρία να αρχίσουμε να αντιστρέφουμε αυτό το λάθος», δήλωσε στο AFP η ακαδημαϊκός Saskia Huc-Hepher, 50 ετών, της οποίας ο σύζυγος είναι Γάλλος.

«Το Brexit ήταν ένα τέχνασμα εις βάρος του βρετανικού λαού... πρέπει να συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε ακόμη και αν τα πράγματα δεν αλλάξουν μόλις τώρα», πρόσθεσε ο εργαζόμενος σε ασφαλιστικές εταιρείες, Άλεξ Τέιλορ, 71 ετών.

Η ετήσια διαδήλωση διοργανώθηκε από τη National Rejoin March, η οποία διεξάγει εκστρατεία για την ανατροπή του Brexit.

Η ομάδα λέει ότι στόχος της είναι «να βάλει το Rejoin στην ατζέντα και στη συνέχεια να το κρατήσει εκεί μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει εκεί που ανήκει - στην ΕΕ».

Το διαζύγιο «Brexit» της Βρετανίας από την ΕΕ ακολούθησε δημοψήφισμα το 2016.

What a day! The National Rejoin March is becoming our moment every year to put a marker down and assess what a myriad of problems Brexit is solving, and keep pushing for solutions. The time for "Brexit Reset" is now! #RejoinMarch #RejoinEU pic.twitter.com/Byoa24bk7Y — European Movement in Wandsworth & Merton (@WandsworthEM) September 29, 2024

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά τις γενικές εκλογές του Ιουλίου που έθεσαν τέλος σε 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών, θα συναντηθεί με την επικεφαλής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο των σχεδίων του για την «επαναφορά» των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ μετά το Brexit.

Ο Στάρμερ, πρώην δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικεφαλής εισαγγελέας του κράτους, υποστήριξε την παραμονή της Βρετανίας στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για το Brexit το 2016 και κάποτε ήταν εκπρόσωπος των Εργατικών για το Brexit όταν ήταν στην αντιπολίτευση.

#Britain's rejoin to the EU will not solve the domestic problems, any way, the #EU is not a piece of clothing.

On Sept. 28, British anti-Brexit activists marched in central London, calling Brexit a "huge mistake" and that Britain should strive to rejoin the European Union. pic.twitter.com/gKt7tu0fOH — Carl Gu (@Carl_Gu11) September 29, 2024

Δεσμεύτηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η «επανεκκίνηση» δεν θα σήμαινε την αντιστροφή του Brexit, το οποίο παραμένει ένα πολιτικά τοξικό θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αλλά ενώ λέει ότι η επανένταξη δεν είναι στην ατζέντα, θέλει να διαπραγματευτεί ένα νέο σύμφωνο ασφαλείας με το μπλοκ και μια συμφωνία για τη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων στα γεωργικά τρόφιμα, καθώς και μια βελτιωμένη εμπορική συμφωνία.