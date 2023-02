Διαδηλώσεις συγκλονίζουν και πάλι το Ιράν (vids)

Διαδηλώσεις συγκλόνισαν και πάλι το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από φαινομενική επιβράδυνση των κινητοποιήσεων τις προηγούμενες εβδομάδες. Οι διαδηλωτές ζητούν την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως δείχνουν βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα την Παρασκευή.

Οι πορείες σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, που ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης και συνεχίστηκαν μέχρι τη νύχτα, πραγματοποιήθηκαν 40 μέρες μετά την εκτέλεση δύο διαδηλωτών τον περασμένο μήνα.

Ο Μοχάμαντ Μεχντί Καραμί και ο Σεγιέντ Μοχάμαντ Χοσεϊνί απαγχονίστηκαν στις 8 Ιανουαρίου. Δύο άλλοι είχαν εκτελεστεί τον Δεκέμβριο.

“Death to the Republic of Executions!”



More protests reported today in cities in #Iran including Tehran (shown here), Rasht, Mashhad, Sanandaj.



This is the 40th day since the lynchings of protesters Mohammad Mehdi Karami and Mohammad Hosseini. pic.twitter.com/DpNWTRYzNc… https://t.co/CjnGgHMcnx