Διαδηλώσεις στην Κούβα λόγω διακοπών ρεύματος

Αντι-κυβερνητικοί διαδηλωτές επιτέθηκαν σε γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος στη βόρεια Κούβα νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με κρατική εφημερίδα, σε μια σπάνια έκρηξη δημόσιας διαμαρτυρίας που πυροδοτήθηκε από τις επιδεινούμενες διακοπές ρεύματος, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί λόγω του αμερικανικού πετρελαϊκού αποκλεισμού.

Μια διαδήλωση κατά των διακοπών ρεύματος και της έλλειψης τροφίμων φαίνεται να ξεκίνησε ειρηνικά στην πόλη Μορόν αργά την Παρασκευή, αλλά μετατράπηκε σε βίαιη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με την εφημερίδα Invasor.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια μεγάλη πυρκαγιά και ανθρώπους να πετούν πέτρες στα παράθυρα ενός κτιρίου, ενώ φωνές φώναζαν «ελευθερία» στο παρασκήνιο.

🚨🇨🇺 Protesters in Morón, Cuba, torched a Communist Party headquarters after months of fuel shortages and rolling blackouts.



No gas. No electricity. No patience left.



The party building in Ciego de Ávila was also stormed, taken over, and set on fire.



Turns out no fuel for 3… https://t.co/TzEwo54SYZ pic.twitter.com/PvRS93dAsc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 14, 2026

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των βίντεο που, σύμφωνα με τους χρήστες που τα δημοσίευσαν, έδειχναν τις ταραχές στο Μορόν, μια πόλη στη βόρεια ακτή της Κούβας, περίπου 250 μίλια (400 χλμ.) ανατολικά της πρωτεύουσας Αβάνας, κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κάγιο Κόκο.

Πίεση από τις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν φέτος την Κούβα, από τότε που συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο – τον σημαντικότερο ξένο ευεργέτη της Κούβας – τον Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση στην οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων, ηλεκτρικού ρεύματος και φαρμάκων.

Ο Τραμπ έχει κάνει τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά δηλώσεων, λέγοντας ότι η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης ή είναι πρόθυμη να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση της Κούβας δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε ξεκινήσει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για να προσπαθήσει να εκτονώσει την κρίση.

Οι δημόσιες διαμαρτυρίες, ιδίως οι βίαιες, είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Κούβα. Το σύνταγμα της Κούβας του 2019 παρέχει στους πολίτες το δικαίωμα να διαδηλώνουν, αλλά ένας νόμος που ορίζει πιο συγκεκριμένα αυτό το δικαίωμα έχει «κολλήσει» στη νομοθετική διαδικασία.

«Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ειρηνικά, και έπειτα από ανταλλαγή απόψεων με τις τοπικές αρχές, μετατράπηκε σε πράξεις βανδαλισμού κατά της έδρας της Δημοτικής Επιτροπής του Κόμματος», ανέφερε η εφημερίδα Invasor.

«Μια μικρότερη ομάδα ανθρώπων πέταξε πέτρες στην είσοδο του κτιρίου και έβαλε φωτιά στο δρόμο με έπιπλα από τον χώρο της ρεσεψιόν», πρόσθεσε.

Οι βανδάλιστές έβαλαν στο στόχαστρο διάφορα άλλα κρατικά ιδρύματα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμακείου και μιας κρατικής αγοράς, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Political protests are unfolding in Cuba, accompanied by arson



Right now, in the cities of Ciego de Ávila and Morón, Central Cuba, during night-time protests in the second week of a complete power outage, people are lighting bonfires and, reportedly, have set fire to local… pic.twitter.com/dY4dRKs5hm — Sprinter Press (@SprinterPress) March 14, 2026

Σε ένα μη επαληθευμένο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται ένας πυροβολισμός και η κάμερα στρέφεται προς ένα άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος. Το κρατικό μέσο ενημέρωσης Vanguardia de Cuba απέρριψε τις αναφορές στο διαδίκτυο ότι το άτομο που βρισκόταν στο έδαφος είχε πυροβοληθεί από την αστυνομία.

«Η εικόνα που κυκλοφορεί δείχνει τη σκηνή της διαμαρτυρίας, αλλά είναι σημαντικό το κοινό να γνωρίζει την αλήθεια: κανείς δεν τραυματίστηκε από πυροβολισμό», ανέφερε η Vanguardia de Cuba στο X.

«Η χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης επιδιώκει να σπείρει φόβο και σύγχυση στον λαό μας. Ας μην πέσουμε θύματα προκλήσεων», πρόσθεσε.

Η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα, ενώ ένας μεθυσμένος διαδηλωτής έπεσε και έλαβε ιατρική περίθαλψη για τραυματισμούς σε τοπικό νοσοκομείο.

Την περασμένη εβδομάδα, αρκετές μικρές ομάδες κατοίκων σε όλη την Αβάνα χτύπησαν κατσαρόλες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις παρατεταμένες διακοπές ρεύματος.

Φοιτητές πραγματοποίησαν τη Δευτέρα καθιστική διαμαρτυρία στα σκαλιά του Πανεπιστημίου της Αβάνας, αφού η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα με φυσική παρουσία, κατηγορώντας τον αμερικανικό αποκλεισμό πετρελαίου. Η έλλειψη καυσίμων έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθιστώντας δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη συνάντηση καθηγητών και φοιτητών για τα μαθήματα.