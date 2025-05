Διαδηλώσεις με σύνθημα «ανήκουμε στην Ευρώπη», σε πόλεις της Ρουμανίας

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, και σε άλλες πόλεις, με κεντρικό σύνθημα «ανήκουμε στην Ευρώπη», μία εβδομάδα πριν από τον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τη σαρωτική νίκη των ακροδεξιών ευρωσκεπτικιστών.

Ο ακροδεξιός εθνικιστής Τζόρτζε Σιμιόν κέρδισε τον πρώτο γύρο των εκλογών και προηγείται έναντι του κεντρώου δημάρχου του Βουκουρεστίου Νίκουσορ Νταν.

Romania is marching today for values, for freedom, and for the future of its children.



People are raising all across the country, showing support for an European Romania and for @NicusorDanRO 🇷🇴🇪🇺



📍Bucharest, Romania, Europe pic.twitter.com/uOUeUM6CtR