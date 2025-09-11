Νέα στοιχεία σχετικά με την εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία έχουν γίνει γνωστά εντός του ΝΑΤΟ, τα οποία υποδηλώνουν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια από πλευράς Μόσχας ήταν στοχευμένη.

Όπως αναφέρει το γερμανικό μέσο Welt, πρόκειται για το μεγαλύτερο περιστατικό ασφαλείας στο ΝΑΤΟ εδώ και δεκαετίες: αρκετές δεκάδες ρωσικά drones εισέβαλαν την Τετάρτη στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και καταρρίφθηκαν εκεί. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται επί του παρόντος, ενώ στους στρατιωτικούς κύκλους του ΝΑΤΟ επικρατεί αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι ενδείξεις ότι δεν πρόκειται για τυχαία παραβίαση του εναέριου χώρου γίνονται ολοένα και πιο έντονες.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε εσωτερική ενημέρωση ασφαλείας του ΝΑΤΟ, κατά την οποία αναφέρθηκαν νέα, μέχρι στιγμής άγνωστα στοιχεία για το περιστατικό. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πολωνικές έρευνες, πέντε drones βρισκόταν σε ευθεία πορεία προς μια βάση του ΝΑΤΟ.

Τρία από αυτά τελικά καταρρίφθηκαν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη F35. Δύο άλλα συνετρίβησαν με άλλο τρόπο, οι ακριβείς συνθήκες του οποίου δεν είναι ακόμη σαφείς. Το ανησυχητικό για τη Συμμαχία είναι ότι μέσω της συγκεκριμένης βάσης, το ΝΑΤΟ προμηθεύει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία.

«Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, υποθέτουμε ότι τα drones εισέβαλαν πιθανότατα σκόπιμα στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός του ΝΑΤΟ στη WELT. Ειδικά δεδομένου ότι από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως τις 6:30 το πρωί, συνολικά 22 έως 25 drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ από την πολωνική πλευρά. Ο μεγάλος αριθμός των drones καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο να πρόκειται για ατύχημα.

Ένα άλλο γεγονός που ενισχύει τη θεωρία ότι τα drones κατευθύνθηκαν σκόπιμα προς τα εκεί είναι την Τετάρτη στις 10 το πρωί, δύο ακόμη drones εισέβαλαν στη Λιθουανία, σε έδαφος της Συμμαχίας. Στο ΝΑΤΟ θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να δοκιμάσουν την αντίδραση της Συμμαχίας, δηλαδή πόσο γρήγορα αντιδρά και με ποια μέσα καταπολεμά τα drones.

Δεν πιστεύουν ότι πρόκειται για άμεση επίθεση, καθώς την Τετάρτη δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στα συντρίμμια των περίπου 20 drones που βρέθηκαν.