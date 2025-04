Συνάντηση Τραμπ-Μελόνι

Σε θετικό κλίμα διεξάγεται η συνάντηση ανάμεσα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη (17/04), ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι είναι 100% σίγουρος ότι θα καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με την Ιταλία.

Όπως αναφέρει το BBC και το Guaridan, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν ξεκινήσει το γεύμα του με την Μελόνι, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες «προχωρούν πολύ καλά», αλλά επέμεινε ότι οι ΗΠΑ «δεν βιάζονται» να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες.

«Θα υπάρξει εμπορική συμφωνία, 100%», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι «θα είναι μια δίκαιη συμφωνία».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεγελάστηκαν και έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάθε χώρα στον κόσμο, πρακτικά. Εννοώ, πρέπει να πω πρακτικά, αλλά σχεδόν από όλες. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πια, αλλά θα κάνουμε δίκαιες συμφωνίες», δήλωσε.

NOW: Italian Prime Minister Giorgia Meloni has just arrived at the White House, greeted by President Trump



"She's a great woman," Trump shouted to the press



Meloni and Trump will be holding a bilateral meeting shortly