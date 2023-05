Δανία: Χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους θα μπορούν να υποβάλλονται σε άμβλωση οι έφηβες

Η Δανία θέλει να μειώσει στα 15 έτη, από τα 18 που είναι σήμερα, την ηλικία από την οποία μια νέα γυναίκα μπορεί να ζητήσει να υποβληθεί σε άμβλωση χωρίς τη συγκατάθεση των κηδεμόνων της, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Ισότητας των Φύλων Μαρί Μπγιέρε.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να στηρίξει αυτήν την πρόταση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 ετών από την έγκριση του νόμου με τον οποίο δόθηκε στις γυναίκες το δικαίωμα να επιλέγουν την άμβλωση. Η Δανία ήταν μια από τις πρώτες χώρες της Δυτικής Ευρώπης που νομιμοποίησαν τις αμβλώσεις, το 1973. Προηγουμένως η άμβλωση έπρεπε να εγκριθεί από γιατρό.

Οι νέες κάτω των 18 ετών επιτρέπεται να υποβάλλονται σε άμβλωση, όμως μόνο με τη συγκατάθεση των γονιών τους.

«Η άμβλωση μπορεί υποδαυλίσει πολλά συναισθήματα, ενοχές και ντροπή. Το να ζητείται η γονική συναίνεση για τις ηλικίες κάτω των 18 μπορεί να είναι ντροπιαστικό και να έχει σοβαρές συνέπειες», έγραψε η Μπγιέρε στο Twitter. «Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό έτσι ώστε οι νέες να επιλέγουν αν θα εμπλέξουν ή όχι τους γονείς τους» στη διαδικασία, πρόσθεσε.

Abort kan være forbundet med mange følelser, skyld og skam. Det kan være ydmygende og have store konsekvenser at skulle bede om forældresamtykke, når man er under 18 år. Det ønsker vi at gøre op med, så de unge mennesker selv kan vælge, om de vil inddrage forældrene.