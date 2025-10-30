CTBTO: Μια δοκιμή πυρηνικών όπλων θα είναι επιβλαβής για την ειρήνη και την ασφάλεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) δήλωσε ότι οποιαδήποτε δοκιμή πυρηνικών όπλων θα είναι επιβλαβής για τις παγκόσμιες προσπάθειες μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και την ειρήνη και την ασφάλεια.

Σε ανακοίνωση του, που εκδόθηκε μετά την εντολή που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει άμεσα τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, ο Εκτελεστικός Γραμματέας του CTBTO, Ρόμπερτ Φλόιντ, αναφέρει ότι γνώριζε τις δημόσιες δηλώσεις που εφιστούν την προσοχή στις υπάρχουσες ανησυχίες για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.



«Οποιαδήποτε δοκιμή πυρηνικών όπλων που πραγματοποιείται από οποιοδήποτε κράτος θα είναι επιβλαβής και αποσταθεροποιητική για τις παγκόσμιες προσπάθειες μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Το σύστημα παρακολούθησης του ΟΣΠΑΠΔ είναι έτοιμο να καταγράψει παρόμοιες δοκιμές και να παράσχει τα στοιχεία στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη» είπε ο Φλόιντ.

«Όπως και άλλοι, βλέπω σε αυτή τη σύνθετη και απαιτητική στιγμή μια ευκαιρία για τους παγκόσμιους ηγέτες να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να συνεργαστούν, σε ισότιμη βάση, για την επικύρωση της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων και τον κοινό στόχο ενός κόσμου απαλλαγμένου από δοκιμές πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε ο ίδιος.