Η ρωσική υποχώρηση και η νέα φάση του πολέμου στην Ουκρανία

Η επιτυχημένη αντεπίθεση των Ουκρανών στη βορειοανατολική Ουκρανία σημαίνει πως οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν λιγότερα εδάφη από όταν ξεκίνησε η εισβολή τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με ανάλυση του CNN βασισμένα στα αποκλειστικά δεδομένα του Ινστιτούτου για η Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Όταν εισέβαλε η Ρωσία κάλυψε το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, ή περίπου 119.000 τ.χλμ από τα συνολικά 603.500 τ.χλμ που η Ουκρανία διεκδικεί και θεωρεί «προσωρινά κατεχόμενα», δείχνει η ανάλυση.

Όπισθεν ολοταχώς

Επτά μήνες μετά την έναρξη της εισβολής, η Ρωσία ελέγχει περίπου 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα λιγότερη γη από ό,τι τις πρώτες πέντε ημέρες του πολέμου, σύμφωνα με το CNN.

Για πρώτη φορά στον πόλεμο, ο ρωσικός στρατός οπισθοχωρεί – ο δεδηλωμένος στόχος του να καταλάβει ολόκληρο το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ φαίνεται πιο μακρινός μετά από μια άτακτη υποχώρηση από τη γειτονική περιοχή του Χάρκοβο.

Η ανάλυση των δεδομένων του ISW στο CNN σκιαγραφεί τις στρατιωτικές αποτυχίες της Μόσχας που ίσως συνέβαλαν στις αποφάσεις για να επισπευσθούν οι προσαρτήσεις.

Πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε

Τον πρώτο μήνα της εισβολής, η Ρωσία σχεδόν τετραπλασίασε την περιοχή υπό τον έλεγχό της, προσθέτοντας στο έδαφος της Κριμαίας (που προσαρτήθηκε το 2014) και τις ελεγχόμενες από τους αυτονομιστές δημοκρατίες Λουχάνσκ και Ντόνετσκ, που δημιουργήθηκαν επίσης το 2014.

Αυτό όμως ήταν και το peak της ρωσικής επιτυχίας.

Η Μόσχα αποφάσισε να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη βόρεια και βορειοανατολική Ουκρανία στις αρχές Απριλίου, αφού απέτυχε να καταλάβει τo Κίεβο. Μέσα σε λίγες μέρες, η Ρωσία εγκατέλειψε περίπου το 40% των κερδών που είχε σημειώσει από την έναρξη της εισβολής.

Από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Αυγούστου, τα καθαρά εδαφικά κέρδη της σταμάτησαν μεταξύ 200 και 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων ουκρανικής γης το μήνα, σύμφωνα με την ανάλυση.

Παραδέχονται την υποχώρηση οι Ρώσοι

Το υπουργείο Άμυνας της Άμυνας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την πόλη Λιμάν στην ανατολική Ουκρανία προκειμένου να αποφύγουν να περικυκλωθούν από τον ουκρανικό στρατό.

«Υπό την απειλή να βρεθούν περικυκλωμένα, τα συμμαχικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από την πόλη Κράσνι Λιμάν σε πιο πλεονεκτικές θέσεις», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χρησιμοποιώντας το ρωσικό όνομα της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι ουκρανοί στρατιώτες πάνω σε ένα όχημα το οποίο έφερε την ουκρανική σημαία βρίσκονταν στα περίχωρα της πόλης Λιμάν, στην ανατολική Ουκρανία, που ήταν υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού και την οποία το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έχει περικυλώσει, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

