CNN: Γιατί η ουκρανική αντεπίθεση εμφανίζεται κατώτερη των προσδοκιών

Έντονο προβληματισμό φαίνεται πως προκαλεί στη Δύση το γεγονός ότι η πρόοδος της πολυαναμενόμενης αντεπίθεσης του Κιέβου μετριέται σε μέτρα και όχι σε χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το CNN, οι σύμμαχοι του Κιέβου γνωρίζουν καλά ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία χωρίς τη βοήθειά τους. Όμως, ο βραδύτερος από τον αναμενόμενο ρυθμός της αντεπίθεσης σημαίνει ότι η υποστήριξή τους θα μπορούσε να γίνει όλο και πιο μη βιώσιμη, εάν η σύγκρουση παραταθεί.

Πολλές από τις χώρες που υποστηρίζουν τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας, βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλό πληθωρισμό, αυξανόμενα επιτόκια και υποτονική ανάπτυξη. Οι ηγέτες τους - μερικοί από τους οποίους έχουν να αντιμετωπίσουν εκλογές τον επόμενο ενάμιση χρόνο - πρέπει να δικαιολογήσουν το τεράστιο ποσό των πόρων που έχουν διοχετεύσει στην Ουκρανία, όταν οι δικοί τους ψηφοφόροι αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. Αυτό μπορεί να γίνει δύσκολο, αν δεν υπάρχει μεγάλη επιτυχία στο πεδίο της μάχης για να το δείξουν.

Προς το παρόν, όμως, η υποστήριξη φαίνεται να είναι ακλόνητη. Πολλοί Ουκρανοί και Δυτικοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι η αντεπίθεση δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σημαντικές προόδους - αλλά οι περισσότεροι έσπευσαν να προσθέσουν ότι η αργή πρόοδος ήταν δικαιολογημένη.

Οι γραμμές του μετώπου στη νότια και την ανατολική Ουκρανία δεν έχουν μετακινηθεί πολύ τους τελευταίους μήνες, δίνοντας στα ρωσικά στρατεύματα άφθονο χρόνο για να οχυρωθούν και να προετοιμαστούν για μια αντεπίθεση.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση του think tank Institute for the Study of War (ISW) με έδρα την Ουάσινγκτον, ορισμένα από τα πιο στρατηγικά τμήματα της γραμμής του μετώπου φυλάσσονται από πολλαπλές γραμμές άμυνας, καθιστώντας πολύ δύσκολο για τους Ουκρανούς να διαπεράσουν.

Ενώ οι δυνάμεις της Ουκρανίας περνούν μέσα από θανατηφόρα ναρκοπέδια από ξηράς, εξακολουθούν να μην έχουν αεροπορική υπεροχή και δέχονται συχνές επιθέσεις από αέρος.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι, ενώ η αντεπίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, το βασικό επιθετικό κύμα δεν έχει έρθει ακόμα.

Το ISW δήλωσε επίσης ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από Ρώσους στρατιωτικούς bloggers σχετικά με την κατάσταση κατά μήκος των γραμμών του μετώπου υποδηλώνουν ότι «οι ουκρανικές δυνάμεις δεν επιχειρούν επί του παρόντος το είδος των επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας που θα οδηγούσαν σε ταχεία εδαφική προέλαση».

Αντ' αυτού, ο ουκρανικός στρατός φαίνεται να εξαπολύει μικρότερες επιθέσεις προς διάφορες κατευθύνσεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μήκους σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων (ή 621 μιλίων), προσπαθώντας να εξαντλήσει τα ρωσικά αποθέματα πριν ξεκινήσει μια μεγάλη ώθηση.