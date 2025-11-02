Φαίνεται ότι υπήρχαν ούτως ή άλλως σοβαρές ανησυχίες για την πορεία του κυβερνητικού συνασπισμού. Αλλά οι τελευταίες αναφορές του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για το διαταραγμένο «αστικό τοπίο» και τις ανασφαλείς «κόρες» έδωσαν το έναυσμα στους αμφισβητίες για να βγουν με αυτοπεποίθηση στο προσκήνιο, ανέφερε η Deutsche Welle.

«Πυξίδα στο Κέντρο» (Compass Mitte) αυτοαποκαλείται μία νέα οργανωμένη κίνηση εντός του κυβερνώντος χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU) που παρουσίασε τις θέσεις της την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο. Συμμετέχουν δεκάδες εν ενεργεία βουλευτές, κάποιοι από αυτούς με βαρύνοντα λόγο στις εσωκομματικές διεργασίες, όπως ο πρώην Γενικός Γραμματέας του κόμματος Ρούπρεχτ Πόλεντς.

Δεν πρόκειται απαραιτήτως για «περιστερές» σε ζητήματα εξωτερικής, νομισματικής ή κοινωνικής πολιτικής. Άλλωστε στην ίδια ομάδα συμμετέχει και ο εκπρόσωπος της CDU για αμυντικά θέματα Ρόντεριχ Κίζεβετερ, από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του επανεξοπλισμού της Ευρώπης και της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ουσιαστικά, η «Πυξίδα στο Κέντρο» αποτελεί την πρώτη οργανωμένη εσωκομματική έκφραση αμφισβήτησης για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Και αυτό, μόλις πέντε μήνες αφότου ο ίδιος ανήλθε στην εξουσία.

Πού πήγε το «C» της CDU;

«Οι απελάσεις (μεταναστών) δεν λύνουν το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, ούτε της κατάχρησης αλκοόλ γύρω από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς» δηλώνει ενδεικτικά ο Ρούπρεχτ Πόλεντς στον ραδιοφωνικό σταθμό DLF. «Θέλουμε να επανέλθει η CDU στον χώρο του Κέντρου, με σαφείς προγραμματικές θέσεις, με μία σύγχρονη αντίληψη για την κοινωνική οικονομία της αγοράς και με ξεκάθαρα όρια απέναντι σε κάθε μορφή εξτρεμισμού» τονίζει στο τηλεοπτικό δίκτυο SWR ο βουλευτής Μάρκο Πουσκεντού, με καταγωγή από την Ιταλία κατά το ήμισυ.

Οι «τριάκοντα» (που βέβαια δεν είναι «τύραννοι») της νέας κίνησης επαναφέρουν την κλασική συζήτηση για την πολιτική πυξίδα του κόμματος, καθώς και ορισμένα διαχρονικά ερωτήματα: Έχει νόημα να αποκηρύξουμε την παλαιά, καλή Χριστιανοδημοκρατία; Πόσο κυρίαρχο θα είναι στην προμετωπίδα της CDU το γράμμα «C» που σημαίνει «christilich», κατά συνέπεια υπόσχεται στους ψηφοφόρους ότι πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα με «χριστιανικές» αρχές που ευαγγελίζεται την αγάπη προς το πλησίον και όχι τον κοινωνικό αποκλεισμό;

Μεταξύ άλλων, οι «τριάκοντα» τίθενται υπέρ της απαγόρευσης του ξενοφοβικού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) και υπενθυμίζουν τις επίσημες αποφάσεις κομματικών συνεδρίων που αποκλείουν κάθε είδους συνεργασία μαζί της, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο.

«Ζήτημα ηθικής, όχι τακτικής»

«Όποιος αναζητεί πλειοψηφίες με τη βοήθεια ακροδεξιών δυνάμεων, έχει εγκαταλείψει το πολιτικό Κέντρο, για μένα αυτό δεν είναι ζήτημα τακτικής, αλλά ζήτημα ηθικής» ξεκαθαρίζει ο βουλευτής Μάρκο Πουσκεντού.

Για τον καγκελάριο Μερτς, ωστόσο, το μείζον ζήτημα είναι ότι η AfD αρχίζει να υπερσκελίζει στις δημοσκοπήσεις τους Χριστιανοδημοκράτες σε πανεθνικό επίπεδο. Οι τοπικές εκλογές στο ανατολικογερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ θεωρούνται ορόσημο, καθώς στο συγκεκριμένο κρατίδιο η AfD κυμαίνεται δημοσκοπικά γύρω στο 40% και διεκδικεί με αξιώσεις την πρωθυπουργία, όπως είχε γίνει και στην προηγούμενη αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση το 2021.

Σε παλαιότερες αγορεύσεις του στη Βουλή ο Μερτς είχε επικρίνει με έμφαση τον διχαστικό λόγο της AfD, απειλώντας ότι «θα της κόψει την εκλογική πελατεία». Το μείζον ερώτημα είναι βέβαια, εάν αυτό θα το επιχειρήσει αναδεικνύοντας την δική του πολιτική ατζέντα ή αλιεύοντας και ο ίδιος στα θολά νερά του εθνολαϊκισμού, για προφανείς λόγους τακτικής.