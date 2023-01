Βρυξέλλες: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του μετρό, τρεις τραυματίες

Τρία άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό «Σουμάν» στη βελγική πρωτεύουσα, πλησίον του κτιρίου της Κομισιόν, ενώ ο δράστης είναι ήδη στα χέρια των αρχών. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ και οι τρεις νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

One young man has been injured in a knife attack at Schuman station in Brussels.



The attacker has been arrested by police as per the picture.



Witnesses say he started the attack on a metro train and then ran through the station even attempting to attack a woman with a pram. pic.twitter.com/zFujVGH9hX