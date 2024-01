BRICS: Πέντε νέα μέλη - Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών

Γιγαντώνεται η οικονομική συμμαχία των BRICS με την είσοδο πέντε νέων μελών από την 1η Ιανουαρίου. Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ιράν, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν μέλη πλέον αυτής της ομάδας χωρών, που ενδέχεται να αλλάξει πλέον ονομασία, με επικρατέστερη να είναι «BRICS+».

Αυτός ο συνασπισμός κρατών είχε δημιουργηθεί το 2006 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα υιοθετώντας την ονομασία BRIC, ενώ μετά την είσοδο της Ν. Αφρικής στο μπλοκ το 2010 μετονομάστηκε σε BRICS.

Η διευρυμένη πλέον ομάδα κρατών συγκεντρώνει το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού (περίπου 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι) και ένα ΑΕΠ μεγαλύτερο των 28,5 τρισ. δολαρίων (28% του παγκόσμιου ΑΕΠ), ενώ αντιπροσωπεύει το 44% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Το πισωγύρισμα της Αργεντινής, η οποία ενώ είχε δηλώσει ότι θα εισχωρήσει στο οικονομικό μπλοκ, μετά τις τελευταίες εκλογές όμως και το θρίαμβο του νεοφιλελεύθερου Χαβιέρ Μιλέι ακύρωσε τη συμμετοχή της, δεν φαίνεται ικανό να ανακόπτει τη δυναμική των BRICS. Οι φιλοδοξίες ενίσχυσης του συνασπισμού είναι σημαντικές, μιας και περίπου 20 χώρες ακόμη του αναπτυσσόμενου κόσμου έχουν καταθέσει επίσημο αίτημα ένταξης στον οργανισμό.

