Αποκάλυψη Spiegel για Signalgate

Μετά την υπόθεση του Signalgate, δημοσιογράφοι του Spiegel προχωρούν σε μια νέα αποκάλυψη που αφορά στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των σημαντικότερων συμβούλων ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το Spiegel, αριθμοί κινητών τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και ορισμένους κωδικούς πρόσβασης που ανήκουν στους κορυφαίους αξιωματούχους μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο.

Για να το πετύχουν αυτό, οι δημοσιογράφοι του εν λόγω μέσου χρησιμοποίησαν μηχανές αναζήτησης προσώπων μαζί με παραβιασμένα δεδομένα πελατών που έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.

Μεταξύ των σημαντικών προσώπων που τα στοιχεία τους βρέθηκαν στο διαδίκτυο, είναι εκείνα του συμβούλου εθνικής ασφαλείας Μάικ Γουόλτς, της διευθύντριας των εθνικών μυστικών υπηρεσιών Τούλσι Γκάμπαρντ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι από αυτούς τους αριθμούς και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ακόμη σε χρήση, ενώ ορισμένοι από αυτούς συνδέονται με προφίλ σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το LinkedIn.

Υπάρχουν επίσης προφίλ στο WhatsApp για τους αντίστοιχους αριθμούς τηλεφώνου και ακόμη και λογαριασμοί Signal σε ορισμένες περιπτώσεις.

Συνεπώς, η αναφορά αποκάλυψε μια πρόσθετη σοβαρή, άγνωστη παραβίαση της ασφάλειας στα υψηλότερα επίπεδα της Ουάσινγκτον. Οι εχθρικές υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα για να παραβιάσουν τις επικοινωνίες των ατόμων που επηρεάζονται εγκαθιστώντας κατασκοπευτικό λογισμικό στις συσκευές τους.

Το Spiegel αναφέρει πως είναι πιθανό ότι ξένοι πράκτορες είχαν πρόσβαση στην ομάδα συνομιλίας Signal στην οποία οι τρεις αξιωματούχοι συζητούσαν για ένα στρατιωτικό χτύπημα.

Donald Trump's most important security advisers used Signal to discuss an imminent military strike. Now, reporting by DER SPIEGEL has found that the contact data of some of those officials, including mobile phone numbers, is freely accessible on the… https://t.co/OiwUZ1jAio