Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Οριακά άχρηστα τα τουφέκια Ρώσων εφέδρων

Οι αρκετές χιλιάδες νεοκινητοποιηθέντες έφεδροι που έχει αναπτύξει η Ρωσία στην πρώτη γραμμή είναι συχνά ανεπαρκώς εξοπλισμένοι με τουφέκια «οριακά άχρηστα», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην τελευταία του έκθεση πληροφοριών.

Φωτογραφίες από το μέτωπο υποδηλώνουν ότι αυτά τα τουφέκια που έχουν δοθεί στους εφέδρους είναι συνήθως AKM, ένα όπλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1959. Πολλά είναι πιθανόν οριακά χρησιμοποιήσιμα λόγω κακής αποθήκευσης.

Το AKM εκτοξεύει πυρομαχικά 7,62 mm, ενώ οι τακτικές μονάδες μάχης της Ρωσίας είναι κυρίως οπλισμένες με τυφέκια AK-74M ή AK-12 των 5,45 mm.

Η ενσωμάτωση εφέδρων στην πρώτη γραμμή της μάχης στην Ουκρανία θα σημαίνει ότι οι Ρώσοι θα πρέπει να τροφοδοτούν με δύο τύπους όπλων την πρώτη γραμμή αντί για ένα, περιπλέκοντας έτσι ενδεχομένως περισσότερο το σύστημα logistics του Στρατού που κινείται έτσι κι αλλιώς στα όρια του.

