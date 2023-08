Βρετανία: Στιγμές χάους στην Oxford Street εξαιτίας ενός βίντεο στο Tik tok (vid)

Η αστυνομία προχώρησε την Πέμπτη σε εννέα συλλήψεις και συγκρούσεις με νεαρούς μετά την προτροπή μέσω Tik tok για λεηλασία καταστημάτων στην Oxford Street, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης.

🇬🇧 - A summons to rob stores was issued in London.



Following the calls that were reportedly made to loot stores, there was a tense atmosphere and a significant police presence in London's Oxford Street. pic.twitter.com/e2aa2bulFD — Aprajita Choudhary 🦋 (@aprajitanefes) August 10, 2023

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κατάστημα αθλητικών ειδών JD Sports, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα «rob JD Sports» που έγινε viral μέσω του Snap Chat και του TikTok.

Multiple arrests made on London's Oxford Street following a TikTok campaign to rob JD Sports and shoplift went viral. #JDSports #OxfordStreet part 2 pic.twitter.com/pbrJ7lVRMU — Blac Goss (@Blacgoss) August 9, 2023

ο μήνυμα, μέσω των social media, καλούσε τους ανθρώπους να φορούν προστατευτικά γάντια και να μην έρθουν εάν δεν μπορούν να τρέξουν, με την αστυνομία να πληροφορείται για το μήνυμα και να λαμβάνει μέτρα αποτροπής στην περιοχή, με τους νεαρούς να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις.

London's Oxford Street, home to leading brand boutiques, was hot yesterday as TikTok called for them to be robbed. pic.twitter.com/s0SKdWc76L — Sprinter (@Sprinter99800) August 9, 2023

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν είχε καλέσει τους Λονδρέζους να μην συμμετάσχουν στους «παραλογισμούς» που κυκλοφορούν στο TikTok. Πολλά καταστήματα κλείδωσαν τις πόρτες τους με τους πελάτες στο εσωτερικό τους.

Hunt down and lock up Oxford Street chaos instigators, Suella Braverman demandshttps://t.co/KXYcUNYqSp — LBC (@LBC) August 10, 2023

«Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το είδος της αναρχίας που βλέπουμε σε ορισμένες αμερικανικές πόλεις να εγκαθίσταται στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι υπεύθυνοι πρέπει να βρεθούν και να φυλακισθούν», τόνισε στο Twitter η βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν.