Παρόλο που η Βρετανία δεν έχει καταγράψει, μέχρι στιγμής, έλλειψη φαρμάκων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ραγδαία αύξηση του κόστους μεταφοράς συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών γενόσημων φαρμάκων και θα μπορούσε σύντομα να προκαλέσει αυξήσεις τιμών, ελλείψεις εφοδιασμού ή και τα δύο, όπως προειδοποίησε η εμπορική ένωση Medicines UK.

Σύμφωνα με το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος Mark Samuels δήλωσε ότι η Βρετανία βρίσκεται «ένα βήμα μακριά» από την έλλειψη φαρμάκων εάν η αστάθεια συνεχιστεί, με τα αποθέματα να παρέχουν μόνο προσωρινή ανακούφιση.

Είπε ότι οι κατασκευαστές φθηνών γενόσημων φαρμάκων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των φαρμάκων του NHS σε όγκο, βρίσκονται ήδη υπό πίεση από τα υψηλότερα έξοδα μεταφοράς. Εάν τα έξοδα μεταφοράς παραμείνουν, οι κατασκευαστές ενδέχεται να μην είναι πλέον σε θέση να τα απορροφήσουν.

«Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε πιστεύω ότι οι κατασκευαστές δεν θα είναι πλέον σε θέση να απορροφήσουν τα κόστη, και τότε είτε θα έχουμε κάποιες αυξήσεις τιμών για το NHS είτε θα έχουμε διακοπή εφοδιασμού. Πιθανώς ένα μείγμα και των δύο», δήλωσε ο Samuels στο Reuters σε συνέντευξη αργά την Πέμπτη.

Είπε ότι τα φάρμακα χωρίς πατέντα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα επειδή, σε αντίθεση με τα πατενταρισμένα φάρμακα, τα περιθώρια κέρδους τους αφήνουν ελάχιστο περιθώριο να απορροφήσουν τα υψηλότερα έξοδα μεταφοράς. Με περίπου το 55% των γενόσημων φαρμάκων στη Βρετανία να κοστίζουν λιγότερο από μία βρετανική λίρα (1,34 δολάρια) για την προμήθεια ενός μήνα, η μεταφορά αποτελεί σημαντικό μέρος του κόστους, αυξάνοντας τον κίνδυνο ορισμένα προϊόντα να καταστούν ζημιογόνα και να απειλήσουν την προμήθεια.

Το Reuters ανέφερε τη Δευτέρα ότι η σύγκρουση διαταράσσει ήδη τη μεταφορά κρίσιμων φαρμάκων προς τον Κόλπο, θέτοντας σε κίνδυνο τις διαδρομές εφοδιασμού για φάρμακα κατά του καρκίνου και άλλες θεραπείες που χρήζουν ευαισθησία στη θερμοκρασία, καθώς οι εταιρείες ανακατευθύνουν τις πτήσεις και αναζητούν εναλλακτικές λύσεις μέσω ξηράς.

Τα βιοϊσοδύναμα φάρμακα ήταν πιο εκτεθειμένα από τα τυπικά από του στόματος φάρμακα, είπε, επειδή απαιτούν μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης και πιο πολύπλοκη κατασκευή, ανέφερε ο Samuels.

Η Medicines UK εκπροσωπεί κατασκευαστές και προμηθευτές γενόσημων και βιοϊσοδύναμων φαρμάκων, των οποίων τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 85% των συνταγών του NHS.