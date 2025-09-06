Το συνέδριο του λαϊκιστικού Reform UK διεξάγεται στην καλύτερη στιγμή για το ίδιο. Η κυβέρνηση των Εργατικών βιώνει τον μεγαλύτερο ανασχηματισμό, ενώ το Συντηρητικό Κόμμα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να έφυγε από τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως δεν μπορεί να φύγει από την Ευρώπη. Τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μοιάζουν παρόμοια με όσα βιώνουν οι κυρίαρχες χώρες της γηραιάς ηπείρου. Αδύναμη οικονομία, μεταναστευτική κρίση, αλλά και δυσλειτουργίες σε βασικές δομές του κράτους.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι αναλυτές ερμηνεύουν την αύξηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη εξαιτίας αυτών των παραγόντων. Έτσι, η Βρετανία δεν αποτελεί εξαίρεση στην περίπλοκη αυτή εξίσωση. Το κάποτε μικρό και σχεδόν ανύπαρκτο κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK τώρα πρωτοστατεί στις δημοσκοπήσεις τους τελευταίους 5 μήνες και θορυβεί εντόνως τα παραδοσιακά δύο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας, των Εργατικών (Labour Party) και των Συντηρητικών (Tory Party).

Η «αποστασία» που τάραξε τους Τόρις

Ενώ μόλις πριν 14 μήνες οι Συντηρητικοί εγκατέλειψαν την εξουσία μετά από 13 ολόκληρα χρόνια η ελεύθερη πτώση στην οποία βρίσκονται μοιάζει αδύνατον να αναστραφεί. Τους τελευταίους μήνες περιορίζονται στις δημοσκοπήσεις στην τρίτη θέση και με τουλάχιστον 10 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά κάτω από το Reform UK.

Για τους ψηφοφόρους, η ηγέτης τους Κέιμι Μπέιντενοκ, δεν αποπνέει τη δυναμικότητα και εμπιστοσύνη που ψάχνουν και η φυγή της Ναντίν Ντόρις από το κόμμα δεν έρχεται και τόσο απρόσμενα. Η Ντόρις είναι το δωδέκατο μέλος των Συντηρητικών που εντάσσεται στην ομάδα του Φάρατζ. Ενδιαφέρον έχουν και τα επίσημα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής (Electoral Commission) καθώς δείχνουν ότι το τελευταίο εξάμηνο, το Reform UK προσέλκυσε 1 εκατομμύριο λίρες από δωρητές, που μέχρι πρότινος ενίσχυαν το Συντηρητικό κόμμα.