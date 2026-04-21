Βρετανία: Οκτώ άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αντισημιτικές επιθέσεις

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία δήλωσε σήμερα ότι συνέλαβε οκτώ ανθρώπους στο πλαίσιο έρευνας για σειρά ύποπτων επιθέσεων εμπρησμού στο Λονδίνο, μεταξύ των οποίων μια φερόμενη συνωμοσία με στόχο χώρο που είχε σχέση με την εβραϊκή κοινότητα.

Επτά από τις συλλήψεις έγιναν τις τελευταίες 48 ώρες στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εμπρησμού, ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Παρότι δεν προσδιορίζει τον χώρο, η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους στόχους είχε σχέση με την εβραϊκή κοινότητα.

Η βρετανική αστυνομία ερευνά σειρά επιθέσεων σε χώρους που συνδέονται με Εβραίους στην πρωτεύουσα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αύξησης στις απειλές και στην εγκληματική δραστηριότητα μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Αξιωματούχοι ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησαν ότι το Ιράν επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ποινικούς πληρεξούσιους προκειμένου να διενεργήσει εχθρική δραστηριότητα στο ΗΒ, και η φιλοϊρανική οργάνωση Χαρακάτ Ασάμπ αλ-Γιαμίν αλ-Ισλαμίγια έχει αναλάβει την ευθύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ορισμένες από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις.

Η αστυνομία δεν έκανε κάποια διασύνδεση ανάμεσα στην οργάνωση και τις πιο πρόσφατες επιθέσεις.

Σειρά επιθέσεων με στόχο εβραϊκούς χώρους στο Λονδίνο

Η αστυνομία δήλωσε πως ντετέκτιβ συνέλαβαν τρεις άνδρες ηλικίας 24, 25 και 26 ετών στο Χάρπεντεν, βόρεια του Λονδίνου, το απόγευμα της Κυριακής προτού τους αφήσει ελεύθερους με εγγύηση.

Χθες, Δευτέρα, ένας 35χρονος συνελήφθη στο Στίβενεϊτζ, βόρεια του Λονδίνου, ενώ ένας 26χρονος και δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 59 ετών συνελήφθησαν σε ένα όχημα κοντά στο Μπέρμινχαμ της κεντρικής Αγγλίας και οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου, όπου παρέμειναν υπό κράτηση.

Σήμερα το πρωί, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 39χρονο στο δυτικό Λονδίνο με βάση τον βρετανικό Νόμο περί Τρομοκρατίας του 2000. Η αστυνομία δήλωσε πως η σύλληψη σχετίζεται με την έρευνα που διεξάγεται μετά τον εντοπισμό δοχείων που περιείχαν μία μη επικίνδυνη ουσία στους Κήπους του Κένσινγκτον στο κεντρικό Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα. Οι έρευνες συνεχίζονται σε χώρους στο ανατολικό Λονδίνο, πρόσθεσαν οι αστυνομικοί.

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, ένας 17χρονος Βρετανός δήλωσε σήμερα ένοχος για εμπρησμό που δεν έθεσε σε κίνδυνο ζωές, μετέδωσε το BBC, έπειτα από επίθεση σε συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο το Σαββατοκύριακο. Η πυρκαγιά προκάλεσε μικρές ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς.

Έπειτα από επίθεση τον περασμένο μήνα σε ασθενοφόρα που ανήκαν σε εβραϊκή φιλανθρωπική οργάνωση, η αντιτρομοκρατική δήλωσε πως έχει συλλάβει 23 ανθρώπους.