Βρετανία: Ο Στάρμερ καρατόμησε τον πρέσβη στις ΗΠΑ λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία απομάκρυνε τον Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της σχέσης του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας την Πέμπτη.

Ο Μάντελσον -ένας βετεράνος πολιτικός του Εργατικού Κόμματος που εδραιώθηκε στο κόμμα υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ- βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν, μετά την κυκλοφορία ενός βιβλίου που περιείχε μια επιστολή που φέρεται να έγραψε ο Μάντελσον και στην οποία περιγράφει τον Έπσταϊν ως «τον καλύτερό μου φίλο».

«Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα του Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από τη θέση του πρέσβη», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που ήταν γνωστά κατά τον διορισμό του».

Το υπουργείο υποστήριξε πως η άποψη του Μάντελσον για το ότι η πρώτη καταδίκη του Επστάιν ήταν λανθασμένη.