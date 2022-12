Βρετανία: Μια νεκρή και αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε παμπ

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα σε παμπ το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το BBC τρεις ακόμη άνδρες νοσηλεύονται για τραύματα σε νοσοκομείο μετά την επίθεση στο Lighthouse Inn στην πόλη Wallasey Village. Αρκετοί, επίσης, άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, ανέφερε η αστυνομία.

Woman dies in hospital and multiple people injured after shooting incident at Wallasey on Merseyside, police say https://t.co/wwsGtTelzI