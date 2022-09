Βρετανία: Το κύμα φυγής στη Ρωσία είναι όμοιο με αυτό του Φεβρουαρίου

Μια άλλη πτυχή του θέματος της επιστράτευσης στη Ρωσία ανέδειξε το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στη σημερινή του έκθεση για τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς, εδώ και μια εβδομάδα που κηρύχθηκε η επιστράτευση, «υπήρξε μια σημαντική φυγή των Ρώσων που προσπαθούν να αποφύγουν την κλήση. Αν και οι ακριβείς αριθμοί δεν είναι ξεκάθαροι, πιθανότατα υπερβαίνει το μέγεθος της φυγής, από όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο».

«Οι πιο ευκατάστατοι και καλά μορφωμένοι είναι η μεγάλη πλειονότητα μεταξύ εκείνων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία» σημειώνει η έκθεση.

«Σε συνδυασμό με εκείνους τους εφέδρους που κινητοποιούνται, ο εγχώριος οικονομικός αντίκτυπος της μειωμένης διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού και της επιτάχυνσης του «brain drain» είναι πιθανό να γίνει όλο και πιο σημαντικός.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 September 2022



