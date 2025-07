Χάος στα αεροδρόμια της Βρετανίας: Επανεκκινούν σταδιακά οι πτήσεις μετά την διακοπή λόγω τεχνικού προβλήματος

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (NATS) ανακοίνωσε ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Swanwick, όλες οι πτήσεις θα διακόπτονταν. Αν και το πρόβλημα, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, φαίνεται να αποκαταστάθηκε, αναφέρονται καθυστερήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Μάντσεστερ, του Μπέρμιγχαμ και του Εδιμβούργου.

«Οι αναχωρήσεις σε όλα τα αεροδρόμια έχουν ξαναρχίσει και συνεργαζόμαστε με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί για να εκκαθαρίσουμε με ασφάλεια τις καθυστερήσεις. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτό το ζήτημα», ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η NATS.

«Ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, μειώνουμε προσωρινά τον όγκο της εναέριας κυκλοφορίας πάνω από το Λονδίνο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα τεχνικό ζήτημα», αναφέρει η ανακοίνωση της NATS. «Η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας».

Σύμφωνα με το BBC, οι επιβάτες είχα προειδοποιηθεί από νωρίς για τις επερχόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις τους. Οι τεχνικοί της NATS εργάστηκαν για την επίλυση του προβλήματος το ταχύτερο δυνατό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμός με τις αεροπορικές εταιρείες ώστε να μειωθεί η αναστάτωση.

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα επανέλθουν οι κανονικές συνθήκες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για ενημερώσεις σχετικά με την πτήση τους».

Latest: London’s airspace - the London CTA (Control Area) - is closed due to “technical issues” affecting UK flights. Airline jets unable to key airspace area used for arrivals/departures & overflight. Heathrow to be most impacted. Delays, diversions & cancellations ahead. pic.twitter.com/MAcG2oiAgc

A technical issue impacting NATS is affecting all outbound flights across the UK. There are currently no departures from London Gatwick while the situation is being resolved.



We are working with NATS to resume flights as quickly as possible. Inbound flights are still landing at… pic.twitter.com/kKfZyV0i99