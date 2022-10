Βρετανία: Κατεστραμμένος σχεδόν ο μισός στόλος ρωσικών ελικοπτέρων

«Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 23 επαληθευμένες απώλειες του ρωσικού επιθετικού ελικοπτέρου Ka-52 Hokum στην Ουκρανία από την εισβολή», αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στη σημερινή του αναφορά για τον πόλεμο.

«Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 25% του εν υπηρεσία στόλου της ρωσικής αεροπορίας των 90 Ka-52, και σχεδόν το ήμισυ των συνολικών απωλειών ελικοπτέρων της Ρωσίας στην Ουκρανία», τονίζουν οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το υπουργείο Άμυνας πιστεύει ότι τα ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα πιθανότατα έχουν υποστεί ιδιαίτερη φθορά από τα ουκρανικά συστήματα αεράμυνας (Manpads).

«Η Ρωσία εξακολουθεί να αποτυγχάνει να διατηρήσει την επαρκή αεροπορική υπεροχή προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματική υποστήριξη κοντά στην πρώτη γραμμή και τα πυρομαχικά πυροβολικού της εξαντλούνται», αναφέρεται στην τελευταία έκθεση πληροφοριών.

«Οι Ρώσοι διοικητές είναι επίσης πιθανότατα όλο και περισσότερο να καταφεύγουν στη διεξαγωγή αποστολών με επιθετικά ελικόπτερα υψηλού κινδύνου ως μία από τις λίγες διαθέσιμες επιλογές για την παροχή στενής υποστήριξης στα στρατεύματα στη μάχη» καταλήγει η αναφορά των Βρετανών.

