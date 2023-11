Βρετανία: Το ημερολόγιο Βάλανς για την Covid-19 «καίει» Σούνακ και Τζόνσον

Η έρευνα για την Covid-19 συνεχίστηκε τη Δευτέρα (20/11), με τον πρώην επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλο Πάτρικ Βάλανς να δίνει στοιχεία για την απάντηση της κυβέρνησης στην πανδημία. Το ημερολόγιο του κορυφαίου επιστήμονα παρουσιάστηκε στην έρευνα καθώς ο Πάτρικ Βάλανς περιέγραψε ό,τι είχε να κάνει με τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που παρουσίασε ο Βάλανς, είναι ότι ο «τότε πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρα μπερδεμένος για ό,τι επιστημονικό γύρω από την Covid».

Ο Τζόνσον φαίνεται μερικές φορές να δυσκολευόταν να διατηρήσει επιστημονικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ σε κάποιο σημείο αναρωτήθηκε εάν ο Covid εξαπλώνεται «λόγω του μεγάλου ελεύθερου έθνους που είμαστε», όπως έλεγε.

Στο ημερολόγιο του από τις 4 Μαΐου 2020 ανέφερε: «Αργά το απόγευμα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τα σχολεία. Θεέ μου, αυτό είναι περίπλοκο. Τα μοντέλα δεν θα δώσουν την απάντηση. Ο πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρα μπερδεμένος».

Άλλη καταχώριση στο ημερολόγιο υπογραμμίζει πώς ο πρώην πρωθυπουργός ήθελε να αφήσει τον ιό να εξαπλωθεί, ενώ ο ανώτερος σύμβουλος του, Ντόμινικ Κάμινγκς, είπε ότι ο Ρίσι Σούνακ, τότε υπουργός οικονομικών, θεωρούσε επίσης, ότι ήταν «εντάξει» να αφήσει τους ανθρώπους «απλώς να πεθάνουν».

Η επιτροπή της έρευνας άκουσε επίσης ότι ο Βάλανς έγραψε: «Έχουμε έναν αδύναμο αναποφάσιστο πρωθυπουργό», ενώ περιέγραψε τον δεξιό Τύπο ως «ένοχο στη λήψη αποφάσεων για τα μέτρα Covid».

Σε σχόλια που γράφτηκαν τον Οκτώβριο του 2021 -τα οποία ο Βάλλανς είπε ότι έγιναν πιθανότατα αργά το βράδυ με «απογοήτευση»- ο πρώην επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης είπε ότι υπήρχε έλλειψη διαφάνειας στην ανάλυση των επιπτώσεων του Covid στην οικονομία.

Το απόσπασμα έλεγε: «Οικονομικές προβλέψεις του υπουργείο Οικονομικών λέει ότι η οικονομία σχεδόν επανήλθε στο κανονικό και το Σχέδιο Β θα κοστίσει 18 δισ. λίρες».

«Καμία απόδειξη, καμία διαφάνεια, καθαρό δόγμα και λάθος σε όλη τη διάρκεια».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα σχόλια, ο Βάλλανς ανέφερε: «Πίστευα ότι υπήρχε έλλειψη διαφάνειας από την οικονομική πλευρά και ήταν δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς τι μοντελοποίηση είχε γίνει και ποια ήταν η συμβολή σε διάφορους ισχυρισμούς και σχόλια που έγιναν».

Ο τότε υπουργός οικονομικών Ρίσι Σούνακ φέρεται να πρότεινε τότε, ότι «το παν είναι η διαχείρηση των επιστημόνων και όχι η διαχείριση του ιού».

Ο Σούνακ βρισκόταν πίσω από το πρόγραμμα Eat Out To Help Out (Φαγητό Έξω για τη Βοήθεια της Οικονομίας), το οποίο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 για να ανοίξει τα εστιατόρια μετά το lockdown.

Ο Βάλλανς είπε στην έρευνα τη Δευτέρα, ότι οι επιστήμονες δεν γνώριζαν την πολιτική μέχρι αυτή να ανακοινωθεί.

Ο πρώην επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος, επέκρινε επίσης τον τότε υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ για τη συνήθεια του να λέει πράγματα για τα οποία «δεν είχε πραγματικά κάποια βάση, με πολύ ενθουσιασμό και πολύ νωρίς… χωρίς να έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο και μετά να υποχρεώνεται να κάνει πίσω».

Ο Τζόνσον φαίνεται ότι ήταν και «σκεπτικός» για τον μακρύ Covid, «Δεν πίστευε πραγματικά ότι ήταν μεγάλο πρόβλημα», έγραψε ο Βαλανς στο ημερολόγιο του, προσθέτοντας ότι ο τότε πρωθυπουργός «δεν ήθελε» να λάβει υπόψη του στοιχεία σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των λοιμώξεων από τον Covid.

Η έρευνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας συνεχίζεται.