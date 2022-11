Βρετανία: Η Ρωσία απειλεί με θάνατο τους λιποτάκτες

Στην τελευταία της έκθεση η υπηρεσία πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει πως οι Ρώσοι πιθανότατα απειλούν με θάνατο τους λιποτάκτες.

Λόγω του χαμηλού ηθικού και της απροθυμίας να πολεμήσουν, «οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν πιθανόν να αναπτύσσουν μονάδες που απειλούν να πυροβολήσουν τους δικούς τους στρατιώτες που λιποτακτούν», αναφέρει η έκθεση.

Οι ρωσικές αυτές μονάδες περιγράφονται ως «στρατεύματα φραγμού» ή «μονάδες αποκλεισμού».

«Πρόσφατα, Ρώσοι στρατηγοί πιθανότατα θέλησαν οι διοικητές τους να χρησιμοποιήσουν όπλα εναντίον των λιποτακτών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής έγκρισης του να σκοτρωθούν, μετά από προειδοποίηση.

Η τακτική αυτή πιθανόν πιστοποιεί τη χαμηλή ποιότητα, το χαμηλό ηθικό και την απειθαρχία των ρωσικών δυνάμεων» καταλήγει η έκθεση.

