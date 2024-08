Βρετανία: Ενισχύονται τα μέτρα ασφάλειας μετά τις νυχτερινές ταραχές στο Σάντερλαντ

Περισσότεροι αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους της Βρετανίας έπειτα από προειδοποιήσεις για πιο βίαια επεισόδια το Σαββατοκύριακο και κατόπιν επεισοδίων στο Σάντερλαντ. Στο μεταξύ, έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα ασφάλειας στα τζαμιά, μετά την πυρπόληση αυτοκινήτων από διαδηλωτές κατά των μεταναστών.

Υπενθυμίζεται ότι οι βίαιες διαδηλώσεις προκλήθηκαν από τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ. Στις ταραχές ενεπλάκησαν εκατοντάδες άνθρωποι ή χιλιάδες σε μία διαμαρτυρία στο Λονδίνο, μετά από το ξέσπασμα τους μέσα στην εβδομάδα, αφού είχε διαδοθεί εσφαλμένα μέσω του διαδικτύου, ότι ο ύποπτος για τις δολοφονίες στο Σάουθπροτ ήταν ένας ακραίος μουσουλμάνος μετανάστης.

🚨#BREAKING: Protest in Sunderland, UK over Southport knife attack and Illegal Immigration pic.twitter.com/zZSCr0TmCn